Threads, ci si può registrare con l'account Facebook

Legare Threads a Instagram è stata un’arma a doppio taglio. Dopo anni di crescita esplosiva alimentata dall’import automatico dei follower di Instagram, l’azienda sta testando la possibilità di iscriversi a Threads usando direttamente un account Facebook.

Meta forse si è resa conto che quello che funziona su Instagram non funziona necessariamente su una piattaforma di microblogging. E che forse, solo forse, costringere gli utenti a trascinare la loro vita da Instagram su Threads non è stata l’idea del secolo.

Threads, per iscriversi basta l’account Facebook

Quando Threads è stato lanciato, Meta ha permesso agli utenti di importare automaticamente follower e connessioni da Instagram. Il risultato è stata una crescita da record. Una mossa furba, niente da dire.

Il problema è che gli utenti di Instagram sono abituati a comunicare principalmente attraverso foto e video, non con lunghi testi articolati. Quando si sono ritrovati su Threads, molti hanno continuato a usare le stesse strategie di Instagram, post brevi e banali pensati per raccogliere like facili, invece di creare contenuti testuali di qualità.

Il risultato è stato una piattaforma invasa da quello che viene chiamato “engagement bait”, cioè contenuti superficiali tipo Chi preferisce la pizza o la pasta? Commentate! , pensati solo per generare interazioni, non per stimolare vere discussioni.

L’opzione di registrarsi con Facebook, ancora in fase di test e menzionata in un articolo di supporto di Meta, potrebbe risolvere parte di questi problemi. Gli utenti di Facebook, pur con tutti i loro difetti, hanno almeno esperienza con i contenuti testuali e le discussioni.

Come spiega Meta nella documentazione di supporto: Iscriversi a Threads con il tuo account Facebook aiuta a sbloccare funzionalità che funzionano su Threads e Facebook, come usare le stesse credenziali di accesso per entrambe le app. In pratica, i dati verranno combinati tra le due piattaforme.

Threads verso l’indipendenza totale da Instagram

Le intenzioni di Meta sono oramai sempre più chiare: rendere Threads più indipendente da Instagram. Ha anche iniziato a testare i messaggi privati a giugno, dopo aver fatto affidamento sui DM di Instagram dal lancio. Sono tutti segnali che Meta sta cercando di far crescere Threads come piattaforma autonoma.

Ironicamente, Facebook potrebbe essere la risposta ai problemi di Threads. Pur essendo spesso criticato per spam e contenuti di bassa qualità, almeno ha utenti abituati a scrivere testi più lunghi e articolati rispetto agli utenti di Instagram. La scommessa di Meta è che gli utenti di Facebook porteranno su Threads una cultura più orientata alla discussione e meno alla caccia ai like attraverso foto patinate.