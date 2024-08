Thunderbird 130 Beta introduce la Tray Icon su Linux

Nelle scorse ore è stata rilasciata la nuova versione Thunderbird 130 Beta. Una delle principali novità è l’aggiunta dell’icona della barra delle applicazioni, comunemente chiamata Tray Icon. Come riportato sul changelog ufficiale “l’icona aggiunta nella barra delle applicazioni di Linux“. La cosa incredibile di questa aggiunta è che gli sviluppatori hanno presentato per la prima volta una richiesta di funzionalità sul bug tracker di Mozilla ben 25 anni fa.

Le Tray Icon sono un po’ antiquate, ma rimangono utili sui sistemi che non gestiscono le app in background in modo intuitivo o familiare. Thunderbird per Windows ha già un’icona/applet nella barra delle applicazioni. Tuttavia, il client di posta elettronica non ne ha mai avuta una (a mia conoscenza) sui sistemi Linux o macOS. Per risolvere tale problema, nel corso degli anni, gli utenti Linux hanno fatto affidamento su una moltitudine di soluzioni alternative, componenti aggiuntivi di Thunderbird e app, script o estensioni di terze parti che sfruttano le API per ottenere un menu nella barra delle applicazioni di Thunderbird funzionale (Birdtray è uno di quelli che ho usato in passato). Adesso le cose stanno per cambiare.

Thunderbird 130 Beta: Tray Icon ancora incompleta

Con Thunderbird 130 Beta, gli sviluppatori hanno deciso di migliorare l’integrazione del client di posta elettronica sui desktop Linux. Oltre ad aggiungere una Try Icon (specifica StatusNotifierItem) è stato anche migliorato il supporto per le notifiche native1. Thunderbird 130 è già disponibile per il download, ma al momento non offre molto. Questo update è infatti il primo di circa 5/6 beta pianificate. Anche la Tray Icon non è ancora completa e perfettamente funzionante. Dovrebbe anche essere aggiunto un qualche tipo di indicatore di “nuovo messaggio” (oltre alle notifiche o un emblema del dock in Ubuntu). In molti si aspettano anche l’introduzione di un interruttore GUI per disattivare l’icona in modo semplice.

La Tray Icon su Linux dovrebbe essere perfezionata nel tempo. Adesso è un’icona a colori (e sembra sovradimensionata nel desktop Cinnamon di Linux Mint). Tuttavia, la maggior parte delle principali distribuzioni Linux e degli ambienti desktop preferisce icone più semplici. Prima di scaricare Thunderbird 130 Beta 1 è bene tenere a mente che questa funzionalità potrebbe apparire o funzionare in modo diverso in una futura versione stabile. Inoltre, essendo una beta, potrebbe contenere bug e bloccare il sistema.