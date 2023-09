Thunderbolt 5 ufficiale: grandi novità per connessione PC

Quasi un anno fa, nell’ottobre 2022, Intel ha annunciato in anteprima le caratteristiche dello standard Thunderbolt di ultima generazione, allora chiamata ancora provvisoriamente Thunderbolt 5. Ebbene, finalmente il gigante di Pat Gelsinger ha confermato al pubblico tutti i dettagli dell’ultima generazione di questo standard di connettività. Thunderbolt 5 è ufficiale e include novità importanti per un salto di qualità evidente rispetto alla quarta iterazione.

Cosa bisogna sapere di Thunderbolt 5

Thunderbolt 5 è uno standard decisamente superiore rispetto a Thunderbolt 4, caratterizzato da un potenziale di larghezza di banda totale fino a 120 Gbps raggiungibile grazie alla tecnologia Bandwidth Boost; nella configurazione predefinita, invece, si ferma alla connessione bidirezionale a 80 Gbps. Nel caso in cui risulti necessario collegare display ad alta risoluzione con frequenze di aggiornamento elevate o più display allo stesso tempo, però, ecco che l’intera velocità viene sfruttata immediatamente.

Interessante notare come Thunderbolt 5 supporti DisplayPort 2.1, USB v4, USB 3 20G e PCIe Gen4, oltre alla ricarica fino a 240 W. Per sfruttare la compatibilità PCIe Gen4, però, è necessario che tutti i sistemi risultino dotati di collegamenti compatibili PCIe che operano a velocità di 64 Gbps. In linea generale, è confermato il supporto a più pannello 8K con refresh rate fino a 540Hz, o anche tre monitor 4K a 144Hz.

Secondo quanto affermato da Intel, i laptop basati su architettura Meteor Lake potrebbero essere tra i primi a incorporare lo standard Thunderbolt 5. Il loro lancio è previsto per il 2024; di conseguenza, non sarà necessario attendere troppo tempo.