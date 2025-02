Ti serve un POS senza smartphone? myPOS Carbon costa 70€ in meno

Se cerchi un terminale di pagamento che funzioni in totale autonomia, myPOS Carbon è la soluzione perfetta. Questo dispositivo non ha bisogno di essere collegato a uno smartphone, grazie alla sua scheda SIM 4G integrata e gratuita, che permette di accettare pagamenti ovunque senza canone mensile.

In questo momento myPOS Carbon è consigliato anche per un altro motivo: è in forte sconto. Dal prezzo originario di 229€, il prezzo è sceso a 159€. Per approfittarne basta andare sul sito di myPOS. Ma attenzione: l’offerta è valida fino al 27 febbraio.

Un POS autonomo, resistente e innovativo: ecco myPOS Carbon

myPOS Carbon è progettato per garantire massima efficienza e durabilità anche nelle condizioni più difficili. Dotato di Android 9.0, è resistente agli urti, alla polvere e all’acqua, con certificazione IP54 e ATEX, che lo rende sicuro da usare anche in ambienti industriali e settori ad alto rischio come cantieri, stazioni di servizio e trasporti.

Tra le sue caratteristiche principali troviamo:

Connessione senza limiti con SIM 4G gratuita e Wi-Fi ;

con e ; Stampante termica ad alta velocità per ricevute fisiche;

per ricevute fisiche; Processore quad-core da 1,4 GHz per prestazioni rapide e affidabili;

per prestazioni rapide e affidabili; Accesso al myPOS App Market , con molteplici soluzioni per personalizzare l’esperienza di pagamento;

, con molteplici soluzioni per personalizzare l’esperienza di pagamento; Struttura ultra resistente, testata per resistere a calore, esplosioni e incendi senza rischi secondari.

Grazie alla sua versatilità, myPOS Carbon è ideale per piccole e medie imprese, inclusi negozi, ristoranti, bar, hotel, laboratori, barbieri, taxi e corrieri. La combinazione tra pagamenti tradizionali e smart lo rende una soluzione affidabile per qualsiasi attività commerciale.

Ora costa 70€ in meno, uno sconto che lo rende ancora più conveniente per chi cerca un POS mobile robusto, senza necessità di smartphone e con funzionalità avanzate. Approfitta subito di questa opportunità: vai sul sito di myPOS e ottieni il tuo myPOS Carbon per accettare pagamenti ovunque con la massima sicurezza e praticità.