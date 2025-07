Tigotà imitata per truffe phishing svuota conto

Tigotà, una delle principali catene italiane specializzate nella vendita di prodotti per la cura della persona, la bellezza e la pulizia della casa, è imitata dai cybercriminali per la realizzazione e l’invio di pericolose truffe phishing svuota conto. Si tratta dell’ennesimo pericolo a cui molti utenti devono prestare attenzione in questi giorni.

Non bastava già il falso Kit Quechua Decathlon in regalo! Ora anche l’imitazione di Tigotà. Nello specifico si tratta di un sondaggio al quale l’utente può partecipare per ottenere una Beauty Box Lancôme. Ovviamente, come già anticipato, tutto questo è falso e serve solo per spingere la vittima a partecipare a questo fantomatico sondaggio.

L’imitazione di Tigotà e la possibilità di vincere un premio costoso rende più facile ai criminali diffondere truffe phishing svuota conto. L’obiettivo principale è quello di ottenere i dettagli di pagamento della vittima attraverso l’invio di una piccola somma, solitamente 2€, per contribuire alla spedizione.

Tuttavia, non è da prendere sottogamba nemmeno l’obiettivo secondario. Ovvero, il furto di identità. Questo permetterà ai cybercriminali di realizzare truffe phishing svuota conto più mirate e specifiche e non solo quelle di massa come questa che sfrutta Tigotà.

Come riconoscere le truffe phishing svuota conto a tema Tigotà

Riconoscere le truffe phishing svuota conto a tema Tigotà è abbastanza facile. Il primo elemento che permette di prendere le distanze da una email, perché pericolosa, riguarda l’entità del premio e la facilità nel vincerlo. Il sondaggio è davvero breve, poche domande e semplici.

Una volta completato viene inscenata una specie di estrazione durante la quale l’utente vince sempre. La richiesta di pagare una somma simbolica per le spese di spedizione è un altro elemento che permette di riconoscere queste truffe phishing. Se si tratta di un regalo, che regalo sia.

Anche Tigotà ha preso le distanze da queste truffe phishing svuota conto. Nel comunicato ufficiale si legge: “QUESTE NON SONO INIZIATIVE DI TIGOTÀ e sconsigliamo a tutti di partecipare e di fornire i propri dati. Chiediamo la Vostra collaborazione nel dare massima diffusione a questa comunicazione e Vi consigliamo, inoltre, di fare riferimento solo ed esclusivamente alle comunicazioni provenienti dalla Nostra pagina ufficiale“.