TikTok: al via il test per il tasto Non mi piace

Orami è un dato di fatto, sempre più piattaforme social si sono date alla sperimentazione del tasto Non mi piace, per permettere agli utenti di esprimere il proprio disappunto o comunque scarso gradimento nei confronti di specifici contenuti. L’ultima dell’elenco è TikTok, che proprio nel corso delle ultime ore ha avviato i test per verificare l’effettiva efficacia di questa soluzione.

L’obiettivo, contrariamente a quel che si possa pensare, è cercare di promuovere la gentilezza, mantenendo relazioni digitali positive tra gli utenti e permettendo loro di avere un sempre maggiore controllo delle iterazioni.

Riportiamo di seguito quanto dichiarato dal team di TikTok al al riguardo.

In particolare, abbiamo iniziato a testare una modalità che consente alle persone di individuare i commenti che ritengono irrilevanti o inappropriati. Il riscontro della community su questo strumento si aggiungerà così ai già numerosi elementi che utilizziamo per aiutare a mantenere la sezione dei commenti sempre pertinente e caratterizzata da un coinvolgimento autentico. Per non stimolare sentimenti negativi tra le persone all’interno della community o demoralizzare i creator, solo la persona che ha cliccato per indicare Non Mi Piace a un commento sarà in grado di vederlo.