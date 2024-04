TikTok: influencer virtuali per la pubblicità?

TikTok avrebbe avviato i test per una nuova funzionalità IA che permette di scrivere testi pubblicitari. La novità rispetto ad altre simili iniziative è il soggetto protagonista delle campagne di advertising. Invece di usare (e pagare) personaggi noti, l’azienda cinese affiderebbe il lavoro ad influencer virtuali generati dall’intelligenza artificiale.

Avatar IA per spot pubblicitari

TikTok è una delle piattaforme più utilizzate dagli influencer per pubblicizzare i prodotti. È certo che l’intelligenza artificiale generativa sostituirà gli umani nell’esecuzione di molte attività. Secondo The Information, l’azienda cinese avrebbe avviato i test per l’advertising interamente basato sull’IA generativa.

Oggi è già possibile creare testi e immagini per le campagne pubblicitarie. La nuova funzionalità di TikTok permetterebbe di generare uno script sulla base del prompt fornito dall’inserzionista per un video. Ma invece di pagare un influencer umano verrebbe utilizzato un avatar generato dall’IA che promuoverà il prodotto su TikTok Shop.

Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, quindi non è certo il lancio della funzionalità. Le fonti di The Information affermano

che i primi test sono stati avviati all’interno dell’azienda, ma i risultati non sono ancora soddisfacenti. Pochi inserzionisti e venditori sarebbero attratti dalla qualità attuale. È necessario inoltre prevedere l’accoglienza da parte degli utenti.

TikTok rischia ancora il ban negli Stati Uniti, dopo la prima approvazione della legge che impone la vendita (sollecitata dalla Casa Bianca). Secondo Politico, il testo potrebbe essere modificato prima del voto al Senato. Una delle novità sarebbe l’estensione da 6 a 12 mesi della timeline per la vendita.