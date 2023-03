TikTok introduce le raccolte di video a pagamento Series

TikTok intende rendere disponibile un sempre maggior numero di strumenti che possano permettere ai creator di monetizzare. Per cui, dopo le modifiche miranti alla tutela della privacy dei suoi utenti, nel corso delle ultime ore il famoso social network ha annunciato l’introduzione di un nuovo programma che va a premiare i video più lunghi.

TikTok: ecco i video a pagamento Series

Trattasi di Series e, andando più in dettaglio, è una soluzione che consente ai creator di realizzare raccolte di video da proporre a pagamento ai follower. Le raccolte possono contenere fino a un massimo di 80 video, ciascuno dei quali della durata massima di 20 minuti.

Si sta quindi parlando di un contenuto di natura premium che non entra a far parte del sistema di raccomandazioni della piattaforma e che può essere di maggiore qualità rispetto a quanto comunemente proposto.

In merito ai costi, TikTok prevede che possano venire offerti acquisti singoli per una serie completa che vanno da 99 centesimi a 189,99 dollari. A stabilire il prezzo è il creator stesso, a seconda del valore che ritiene essere effettivo per i contenuti che produce.

Un aspetto estremamente interessante è quello che ai creatori di contenuti andrà l’intero ricavato. TikTok non intascherà quindi commissioni, anche se per il futuro sono attesi cambiamenti su questo fronte.

Attualmente il programma Series non è ancora fruibile su larga scala, ma è stato abilitato solo per una ristretta categoria di creatori di contenuti selezionati. Durante i prossimi mesi, però, dovrebbe venire esteso a un maggior numero di utenti.