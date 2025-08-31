 TikTok: messaggi diretti con immagini, video e voce
TikTok consentirà di inviare immagini, video e note vocali in chat one-to-one e di gruppo (i messaggi diretti sono vietati per i minori di 16 anni).
In attesa di conoscere il suo destino negli Stati Uniti, TikTok continua ad annunciare novità per convincere gli utenti a rimanere sulla piattaforma. L’azienda cinese ha confermato a TechCrunch che sarà presto possibile inviare immagini, video e note vocali tramite messaggi diretti. Ci sono ovviamente alcune restrizioni per i minorenni, ma la loro efficacia verrà valutata nel tempo.

TikTok come piattaforma di comunicazione

Il successo di TikTok è dovuto principalmente al famoso algoritmo dei suggerimenti che tiene i più giovani incollati allo schermo per ore intere. I messaggi diretti permettono però di rimanere in contatto con persone conosciute, quindi la funzionalità diventa sempre più popolare anche su piattaforme con altre caratteristiche, come Spotify.

TikTok ha confermato a TechCrunch che gli utenti potranno inviare immagini, video e note vocali tramite messaggi diretti. In dettaglio si potranno inviare fino a nove immagini e video sia nelle chat one-to-one che in quelle di gruppo (fino a 32 persone). Potranno essere scattate o registrati al momento o prelevati dalla galleria e modificati prima dell’invio. Le note vocali dovranno invece avere una lunghezza massima di 60 secondi.

TikTok ha implementato alcune protezioni. Non è possibile inviare un’immagine o un video come richiesta di messaggio iniziale. Ad esempio, se qualcuno invia un messaggio per la prima volta, non può inviare una foto o un video che ha scattato o registrato, ma può solo condividere contenuti già presenti su TikTok.

Quando l’utente decide di inviare una foto o un video, TikTok ricorderà di proteggere la propria privacy e controllare prima il destinatario del contenuto. I messaggi diretti non sono disponibili per gli utenti con età inferiore a 16 anni.

I messaggi con nudità verranno bloccati automaticamente se inviati da utenti con età compresa tra 16 e 18 anni. Il blocco può essere attivato/disattivato nelle impostazioni dagli utenti maggiorenni. Ovviamente le protezioni funzionano se l’utente non ha mentito sull’età al momento della registrazione.

Fonte: TechCrunch

Pubblicato il 31 ago 2025

