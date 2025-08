TikTok: senatore USA propone la revoca del ban

Il senatore democratico Edward J. Markey, membro della Commissione commercio, scienza e trasporti, ha proposto alcune modifiche alla legge che impone la vendita di TikTok da parte di ByteDance. L’obiettivo è trovare una soluzione legale per l’eventuale ban, a differenza degli ordini esecutivi firmati da Donald Trump.

Scadenza fissata al 17 settembre (forse)

La legge che obbliga ByteDance a vendere TikTok è nota come Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act. Fissava come scadenza il 19 gennaio 2025. Appena arrivato alla Casa Bianca, Trump ha firmato (20 gennaio) un ordine esecutivo che prorogava la scadenza di 75 giorni. Altri due ordini esecutivi sono stati firmati il 4 aprile (75 giorni) e il 19 giugno (90 giorni). La scadenza attuale è quindi il 17 settembre.

Il Presidente degli Stati Uniti ha ribadito più volte che ci sono gli acquirenti (quasi certamente il consorzio guidato da Oracle), a finora non è arrivata nessuna offerta concreta. Il Dipartimento di Giustizia ha garantito che Apple, Google e altri provider non riceveranno sanzioni, come previsto dalla legge (fino a 5.000 dollari per utente).

Diversi politici (principalmente democratici) hanno sottolineato che gli ordini esecutivi di Trump sono illegali perché non possono scavalcare una legge approvata dal Congresso. Uno di essi, Edward J. Markey, aveva presentato a gennaio la proposta Extend the TikTok Deadline Act che concedeva altri 270 giorni di tempo a ByteDance, ma è stata bloccata dai repubblicani.

Il senatore Markey ha quindi presentato la proposta TikTok Transparency and Data Security Act che modifica la legge originaria. Invece di imporre la vendita viene chiesto a ByteDance di rispettare determinati requisiti di trasparenza fornendo informazioni sulle pratiche di moderazione e l’accesso ai dati. L’azienda cinese deve inoltre mantenere tutti i dati degli utenti statunitensi sui server negli Stati Uniti e non può trasferire nessun dato in Cina o altri paesi nemici.

In base alle fonti di The Information, TikTok dovrebbe annunciare una nuova app all’inizio di settembre. Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti (Howard Lutnick) ha tuttavia dichiarato che il social network verrà spento, se il governo cinese non autorizzerà la vendita dell’algoritmo dei suggerimenti.