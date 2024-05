TikTok non svilupperà un nuovo algoritmo pro USA

Secondo le fonti di Reuters, TikTok avrebbe avviato lo sviluppo di un nuovo algoritmo per i suggerimenti dei video. Verrebbe utilizzato solo negli Stati Uniti per evitare il ban in caso di mancata vendita (imposta dalla legge approvata a fine aprile. L’azienda cinese ha smentito l’indiscrezione, sottolineando che il disinvestimento è impossibile.

Fake news di Reuters

Il Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act impone a ByteDance di vendere TikTok entro 9 mesi. La scadenza può essere estesa di 90 giorni dal Presidente degli Stati Uniti, ma solo se la procedura è stata già avviata. Se la cessione non avverrà entro il 19 gennaio 2025, il governo statunitense chiederà a Google e Apple di rimuovere le app Android e iOS dai rispettivi store. L’azienda cinese ha presentato una denuncia al tribunale di appello, in quanto ritiene la legge incostituzionale (le prime udienze sono programmate per settembre).

Le fonti di Reuters affermano che, già prima dell’approvazione della legge, TikTok ha avviato lo sviluppo di un nuovo algoritmo, separando il codice da quello usato attualmente e derivato dalla versione cinese del servizio (Douyin). In questo modo non ci sarebbero più i presunti legami con il Partito Comunista Cinese (che spierebbe gli utenti statunitensi) e la vendita non sarebbe più necessaria.

TikTok ha smentito categoricamente le indiscrezioni di Reuters, bollando come fuorviante e inesatta la storia pubblicata.

The Reuters story published today is misleading and factually inaccurate. As we said in our court filing, the 'qualified divestiture' demanded by the Act to allow TikTok to continue operating in the United States is simply not possible: not commercially, not technologically, not… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) May 30, 2024

Nel post viene sottolineato un passaggio della denuncia, in cui l’azienda conferma che il disinvestimento è impossibile dal punto di vista commerciale, tecnico e legale. In ogni caso non può avvenire entro i 270 giorni imposti dalla legge. Un portavoce di TikTok ha aggiunto che la notizia sullo sviluppo di un nuovo algoritmo è falsa al 100%.