TikTok Notes: disponibile il rivale di Instagram

Come previsto all’inizio del mese, TikTok Notes è disponibile in Australia e Canada. Gli utenti che risiedono in questi due paesi possono scaricare la nuova app dagli store di Apple e Google. Essendo un “esperimento” non è noto se la distribuzione diventerà globale.

TikTok Notes sfida Instagram

L’azienda cinese ha comunicato su X che TikTok Notes è disponibile per il download in Australia e Canada, specificando che si tratta delle “prime fasi di sperimentazione per uno spazio dedicato per contenuti di foto e testo“. TikTok spera che l’app venga utilizzata per condividere i momenti della giornata attraverso post fotografici.

/2 We hope that the TikTok community will use TikTok Notes to continue sharing their moments through photo posts. Whether documenting adventures, expressing creativity, or simply sharing snapshots of one's day, the TikTok Notes experience is designed for those who would like to… pic.twitter.com/KPXJqbaOdG — TikTokComms (@TikTokComms) April 17, 2024

Gli utenti possono effettuare l’accesso con le credenziali dell’account TikTok. Non sono stati forniti molti dettagli sul funzionamento. Anche la descrizione su App Store e Play Store è piuttosto scarna. L’unica fonte è rappresentata dall’immagine condivisa su X.

La schermata home è divisa in due sezioni: For you e Following. In ogni sezione sono mostrate le immagini organizzate in una griglia a due colonne. A differenza di Instagram è possibile aggiungere titoli sopra le didascalie per una o un gruppo di foto (carosello). Sulla schermata home si vedono solo i like (cuori), oltre a titolo e nome utente. Sotto le foto ci sono commenti, like e preferiti.

TikTok rischia il ban negli Stati Uniti, quindi TikTok Notes potrebbe essere un’alternativa per non perdere troppi utenti, anche se permette solo di condividere immagini e non video. In base ai feedback ricevuti, l’azienda cinese deciderà se rilasciare l’app in altri paesi.