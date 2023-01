TikTok: ora si possono ricevere messaggi diretti da tutti

Il fatto che TikTok stia cercando di diventare quanto più siile possibile ad altre piattaforme social non è una novità e proprio a tal proposito pare che, al pari di Instagram, intenda permettere agli utenti di ricevere messaggi diretti da chiunque.

TikTok: consentiti i DM da tutti come Instagram

A riportare per primo la notizia è stato il The Information, secondo cui TikTok, dopo aver ricevuto una multa da 5. milioni di euro per i cookie, sta per l’appunto aggiornando la sua funzione di messaggistica diretta, introducendo una nuova opzione che permette agli utenti di comunicare via DM con chiunque.

La feature è stata in realtà introdotta per la prima volta a novembre dello scorso anno e resa inizialmente disponibile per un ristretto gruppo di utenti per testarla, ma adesso sarebbe in espansione risultando poco alla volta fruibile da parte di tutti gli iscritti alla nota piattaforma.

È bene tenere presente che la nuova funzione non viene imposta in maniera indiscriminata. Gli utenti che utilizzano TikTok possono infatti decidere liberamente di attivarla o meno in base alle proprie necessità. Pertanto gli utenti possono scegliere se continuare a ricevere messaggi solo da chi li segue o anche dagli amici raccomandati (ovvero quelli sincronizzati o prelevati dai contatti Facebook).

Ovviamente l’obiettivo principale di questo cambiamento è quello di assicurarsi che più utenti condividano un numero maggiore di video tramite messaggi e direttamente all’interno della stessa app di TikTok, senza dover ricorrere all’impiego di altri servizi social. Inoltre, ciò potrebbe aiutare TikTok a diventare una piattaforma ancora più completa.