Il restyling di TikTok su desktop (sì, esiste anche questa versione)

TikTok è, per definizione, una piattaforma dalla natura mobile, che ha creato la propria fortuna sugli schermi dei telefoni. Dopotutto, è caratterizzata dalla presenza di video esclusivamente in formato verticale e dallo scrolling continuo dei contenuti. Eppure, ne esiste una versione desktop accessibile all’indirizzo tiktok.com. È su questa incarnazione del social network che il team di ByteDance si è concentrato, arrivando a mettere a punto il restyling dell’interfaccia annunciato oggi.

TikTok cambia look: il restyling su desktop

Quali sono le novità introdotte? A renderle note è un comunicato ufficiale. Ci sono ad esempio il design modulare immersivo per ottimizzare il processo di scoperta dei contenuti, lo streaming live del gaming con supporto nativo all’orientamento orizzontale, un player fluttuante mostrato in primo piano sopra alle altre finestre e la funzionalità Collections in cui salvare gli elementi preferiti.

Oggi, TikTok può contare su una community globale composta da oltre un miliardo di persone provenienti da ogni angolo del mondo. Le recenti questioni legate al ban negli Stati Uniti (mai arrivato a concretizzarsi) e ad altri problemi legali di varia natura non sembrano averne scalfito la popolarità, soprattutto tra la fascia d’età più giovane.

L’introduzione di un restyling dell’interfaccia desktop ha dunque senso. Concludiamo con le parole di Cody Puckett (Product Manager), che fa riferimento al criterio di accessibilità: non va infatti dimenticato che per qualcuno l’utilizzo di uno smartphone presenta più di un problema.