TikTok rilascia l'app nativa per Vision Pro

TikTok ha annunciato la disponibilità dell’app nativa per Vision Pro. Gli utenti statunitensi possono quindi accedere al social network e avviare la riproduzione dei video in un ambiente digitale immersivo. Rispetto a quelle per iOS e iPadOS, la versione per visionOS ha alcune differenze estetiche.

Versione “spaziale” di TikTok

Il lancio dell’app nativa per Vision Pro era stato anticipato circa tre settimane fa dal Product Leader Ahmad Zahran su LinkedIn. Il dirigente ha sottolineato che l’app è stata sviluppata da zero per sfruttare l’interfaccia del visore di Apple (ovviamente è ancora possibile accedere al social network tramite browser).

Exciting news! TikTok is now available as a new spatial app on @Apple Vision Pro. Experience your For You feed in an entirely new way through this immersive content view ✨ pic.twitter.com/u0KS97bMTR — TikTokComms (@TikTokComms) February 15, 2024

Il layout è simile a quello noto a tutti con il player orientato in verticale e i tradizionali pulsanti (lungo il lato destro) per like, commenti, preferiti e condivisione. TikTok ha tuttavia sfruttato lo spazio disponibile per aprire i commenti e il profilo dell’utente in un pannello laterale, come si può vedere nell’immagine.

L’utente può vedere i video sovrapposti all’ambiente reale (grazie alla realtà aumentata) oppure in luoghi virtuali, come la superficie della Luna. L’app supporta anche la funzionalità Shared Spaces di visionOS, quindi è possibile interagire contemporaneamente con altre app.

L’azienda cinese ha anticipato il suo principale concorrente. Al momento non esiste infatti l’app YouTube, quindi gli Shorts sono visibili solo tramite browser. Google ha però promesso il lancio dell’app nativa. Nel frattempo è possibile installare un’app di terze parti chiamata Juno.

Il Vision Pro è in vendita dal 2 febbraio solo negli Stati Uniti. Dopo circa due settimane dal lancio, molti utenti hanno deciso di riportare il visore in negozio e chiedere il rimborso. Tra i motivi ci sono il peso eccessivo e l’assenza di app che giustificano la spesa di 3.499 dollari.