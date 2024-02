YouTube sta lavorando a un'app per Vision Pro

YouTube ha sorpreso tutti annunciando di avere in cantiere un’applicazione dedicata al Vision Pro, il nuovo dispositivo di realtà aumentata di Apple. Lo ha confermato la portavoce di YouTube Jessica Gibby, che ha inviato una dichiarazione a The Verge via e-mail: “Siamo entusiasti del lancio di Vision Pro e lo sosteniamo assicurandoci che gli utenti di YouTube abbiano un’ottima esperienza in Safari. Al momento non abbiamo piani specifici da condividere, ma possiamo confermare che un’app Vision Pro è nella nostra roadmap”.

Questa notizia arriva dopo che YouTube, Spotify e Netflix avevano rifiutato di rendere compatibili le loro app per iPad con il visore di Apple prima del suo debutto. In precedenza, non c’era alcuna indicazione di una possibile app visionOS per YouTube, quindi qualcosa è cambiato a Mountain View. (Forse l’immediata popolarità dell’app Juno di Christian Selig per YouTube sul Vision Pro?). Gibby non ha fornito una data per questa tabella di marcia, quindi bisognerà attendere per scoprire cosa farà YouTube: potrebbe limitarsi a modificare l’app per iPad, oppure potrebbe fare molto di più.

Vision Pro non supporta i video 360 e VR di YouTube

Una cosa che YouTube e Apple non hanno ancora risolto è il supporto per la vasta collezione di video 360 e VR presenti su YouTube: YouTube ha il supporto per il 3D dal 2011 e per il 360 dal 2016, ma niente di tutto questo funziona su Vision Pro.

The Verge ha chisto ad Apple se i video 360 e 3D di YouTube sarebbero mai stati supportati sul dispositivo, e il portavoce di Apple Jackie Roy ha risposto in modo piuttosto negativo, affermando che “molti di questi contenuti sono stati creati per dispositivi che non offrono un’esperienza spaziale di alta qualità. In alcuni casi, questi contenuti potrebbero anche causare disagi dovuti al movimento. Abbiamo concentrato i nostri sforzi per offrire la migliore esperienza multimediale spaziale possibile, compresi foto e video spaziali, Apple Immersive Video e film in 3D disponibili su Apple TV”.

The Verge ha chiesto a YouTube se questa nuova app supporterà i video VR e 360 sul Vision Pro e non hanno ricevuto alcuna risposta, almeno per il momento.

Il supporto WebXR di Safari è ancora carente

Allo stesso modo, molti nuovi possessori di Vision Pro stanno scoprendo che altri tipi di video VR non funzionano perché il supporto WebXR di Safari è attualmente carente. Roy di Apple ha dichiarato che l’azienda ci sta lavorando, ma sembra che ci saranno delle limitazioni e ci vorrà del tempo. Quindi, un’applicazione YouTube per il Vision Pro è “sulla tabella di marcia”, ma i tempi sono incerti, così come lo sono quelli per quasi tutti i tipi di video VR sul web.