TikTok può riprendere la attività in Canada

Dopo aver venduto la sussidiaria USA ad un gruppo di investitori locali (anche se ci sono dubbi da parte di politici e utenti), ByteDance ha risolto un’altra questione in sospeso con il governo canadese. Al termine della valutazione di sicurezza, TikTok può riaprire gli uffici nel paese, ma dovrà rispettare alcune condizioni.

Migliori protezioni per i dati

In seguito alle informazioni raccolte dalle agenzie di intelligence, il governo canadese guidato da Justin Trudeau aveva ordinato la chiusura delle attività di TikTok, in quanto erano stati ravvisati rischi per la sicurezza nazionale. Non era stato però imposto il ban come negli Stati Uniti, quindi il social network era ancora accessibile.

TikTok aveva presentato appello all’inizio di dicembre 2024 e, circa un mese dopo, il giudice aveva annullato l’ordine. Nel frattempo, il nuovo Primo Ministro Mark Carney aveva incontrato Xi Jingpin in Cina e sottoscritto accordi commerciali.

La Ministra dell’Industria Mélanie Joly ha comunicato che, al termine di una nuova revisione di sicurezza nazionale sulla base dell’Investment Canada Act, il governo ha deciso che TikTok può riprendere le attività negli uffici di Toronto e Vancouver, rispettando gli impegni giuridicamente vincolanti forniti dall’azienda.

Queste sono le misure che TikTok promette di implementare:

Protezione avanzata per le informazioni personali dei canadesi, inclusi nuovi gateway di sicurezza e tecnologie di miglioramento della privacy, al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati o vietati.

Protezioni rafforzate per i minori, in linea con i risultati e le raccomandazioni dell’indagine congiunta del Commissario per la privacy.

Per garantire la trasparenza, come è stato fatto nell’UE, verrà nominato un organismo di controllo terzo indipendente per i controlli di accesso ai dati.

TikTok ha inoltre comunicato che supporterà i creatori canadesi e consentirà l’accesso ai tool di ricerca. Il social network viene usato da oltre 16 milioni di canadesi ogni mese.