TikTok: con Security Checkup account più sicuri

Su TikTok arriva Security Checkup. La nuova funzione permette di controllare e aggiornare rapidamente le impostazioni di sicurezza del proprio account. Come avviene già con Instagram e Google.

Security Checkup arriva in un momento di incertezza per TikTok negli Stati Uniti. C’è questa spada di Damocle che pende sulla piattaforma da mesi, con il ban di Trump che è stato esteso di 75 giorni a gennaio. Eppure, è interessante vedere come l’azienda non si stia fermando, anzi. L’app continua ad aggiornarsi con nuove funzioni, come le misure di sicurezza per gli adolescenti e un’esperienza desktop rinnovata per competere con YouTube.

TikTok lancia Security Checkup per la sicurezza degli account

Per accedere a Security Checkup, basta andare sul proprio profilo, selezionare “Impostazioni e privacy” e poi “Sicurezza e permessi”. E voilà, una guida passo passo accompagnerà attraverso tutte le funzioni di sicurezza di TikTok. Security Checkup consiglia di collegare il proprio numero di telefono e l’email all’app. Perché? Semplice, per avere un metodo di accesso di riserva nel caso in cui si perda l’accesso all’account. E poi c’è la verifica in due passaggi, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza all’account.

Security Checkup ricorda anche di controllare regolarmente i dispositivi collegati al proprio account e di eliminare quelli che non si riconoscono o non si usano più. Per i fan della comodità, è possibile anche attivare metodi di autenticazione basati sul dispositivo, come Face ID o Touch Unlock.

Ma non finisce qui. TikTok, come un guardiano silenzioso, monitora costantemente l’account alla ricerca di attività sospette. E se ne trova, le segnala nelle impostazioni “Sicurezza e permessi”.