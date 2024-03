TikTok più sicuro con il consiglio dei giovani

Mentre i legislatori statunitensi cercano di imporre la vendita, TikTok prova ad allontanare le critiche sulla scarsa moderazione con il lancio dello Youth Council, un consiglio globale composto da 15 giovani che suggeriranno modifiche per migliorare la sicurezza del social network.

Consigli sui problemi della piattaforma

Come è noto, TikTok è il social network preferito dagli adolescenti. L’azienda cinese ha introdotto numerose misure per garantire la protezione dei minori, ma in diverse occasioni è stata evidenziata la loro scarsa efficacia. Per questo motivo, la Commissione europea ha avviato un’indagine per la possibile violazione del Digital Services Act, mentre l’autorità antitrust italiana ha inflitto una sanzione di 10 milioni di euro.

L’obiettivo principale dello Youth Council è fornire suggerimenti per migliorare la sicurezza dell’app. Il consiglio è formato da 15 persone di età compresa tra 15 e 18 anni in rappresentanza di vari paesi. Il lancio è stato annunciato ieri sera, ma i membri hanno già partecipato a due incontri con i dirigenti, tra cui il CEO Shou Chew.

Durante il meeting di febbraio, i giovani hanno fornito suggerimenti sullo Youth Portal (attualmente in fase di riprogettazione) e chiesto informazioni sul funzionamento di segnalazione e blocco. Il consiglio ha inoltre stabilito le priorità per il 2024, come focus sul benessere e inclusione degli adolescenti per garantire che TikTok continui a essere uno spazio sicuro.

I giovani hanno anche evidenziato l’importanza delle campagne educative, quindi nei prossimi mesi verrà lanciata negli Stati Uniti un’iniziativa di alfabetizzazione mediatica incentrata su disinformazione e contenuti generati dall’intelligenza artificiale. Nei prossimi mesi si scoprirà se il consiglio influenzerà le future decisioni di TikTok.