TIM One Number, la SIM virtuale per smartwatch

TIM ha annunciato una novità che va incontro agli utenti che impreziosiscono la propria dieta digitale con l'uso di uno smartwatch. Il collo di bottiglia in questi casi potrebbe essere la connessione, perché gestire una duplice SIM sarebbe un costo che in pochi accettano di accollarsi. Tuttavia in assenza di SIM solo una sincronizzazione diretta con lo smartphone consente di indossare uno smartwatch utilizzandolo nel pieno delle sue possibilità. Grazie alla nuova TIM One Number, invece, lo smartwatch può brillare di luce propria senza vivere della presenza riflessa di uno smartwatch sincronizzato nelle vicinanze.

TIM One Number

TIM One Number è una SIM Virtuale che duplica l'offerta della propria SIM su un secondo device: “Con TIM One Number è quindi possibile lasciare il proprio smartphone a casa e continuare ad effettuare e ricevere chiamate, ascoltare musica in streaming ed essere connessi a internet con lo smartwatch, anche quando il cellulare non è a portata di mano nelle vicinanze, per una maggiore libertà e comodità durante le attività sportive e outdoor“. Proprio nell'attività fisica può essere un forte valore aggiunto: è sufficiente portare TIM One Number sullo smartwatch e si avrà piena connessione anche senza dover avere uno grosso smartwatch da 6 pollici infilato in qualche tasca.

Tutto il traffico effettuato viene addebitato alla linea principale, avendo così una sola SIM, un solo account e una sola spesa mensile aggiuntiva di 4,99 euro. Per dare il via a questa offerta, una volta attivato l'abbonamento, non serve far altro se non abbinare SIM e device tramite una semplice procedura.

I requisiti per sfruttare TIM One Number sono semplici:

Per utilizzare il servizio TIM One Number, che non prevede costi di attivazione, è sufficiente avere o uno smartphone Android che possieda almeno la versione 6.0 e 1.5 GB di RAM, o uno smartphone iOS che possieda almeno la versione a partire da 15.2 e un dispositivo compatibile con il servizio (ad esempio smartwatch con connettività LTE) e acquistare l’offerta a 4,99 Euro/mese, con i primi tre mesi offerti da TIM fino al prossimo 31 gennaio.

Con 4,99 euro al mese, insomma, si potrà scegliere di lasciare lo smartphone a casa sapendo di ricevere comunque le proprie notifiche, le chiamate e tutto quanto lo smartwatch è in grado di garantire con le proprie funzionalità. TIM spiega di voler proporre TIM One Number sui prodotti di punta del proprio listino Android e iOS fin dalle prossime settimane, ma presto il servizio sarà esteso anche a tutti gli altri brand.