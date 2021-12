Tim Wonder Six: 70 GB e minuti illimitati a 9,99€ mese!

Proseguono senza sosta le offerte Tim, compagnia italiana leader nel nostro paese per quanto concerne la telefonia mobile. Qui presentiamo l'offerta TIM Wonder SIX, la quale offre 70 Giga e Minuti Illimitati a soli 9,99€ al mese.

Un'offerta imperdibile, sia per il valore economico della stessa, che offre un rapporto servizio-prezzo difficilmente battibile, sia perché stiamo parlando di un operatore che offre una qualità di servizio molto alta. Con una capacità di copertura praticamente totale del territorio. italiano

Alla quale va aggiunta la stabilità della potenza di rete, che garantisce una navigazione senza rischi di perdere la linea. Mettendo a repentaglio il lavoro che si sta svolgendo o la piacevole comunicazione con i propri cari.

Ma vediamo nello specifico cosa offre la nuova promo.

TIM Wonder Six cosa offre

Vediamo cosa offre la promozione TIM Wonder Six:

Internet: 70 GIGA, oppure GIGA ILLIMITATI se sei cliente TIM anche a casa con TIM UNICA Minuti: Illimitati TIM BASE19: Gratuito SIM: Il costo della SIM è di 25€ con 20€ di traffico incluso e 5€ di costo di attivazione. Tm dà la possibilità di pagare online con carta di credito o in contanti al corriere che consegna la SIM

Ricordiamo che TIM BASE 19 è il piano base, valido in Italia e nei Paesi UE, per chiamare a 19 cent/min. Chiamate tariffate a scatti anticipati di 60 secondi e scatto alla risposta di 20 cent. Costo SMS a 29 centesimi, MMS a 1,30€.

Il costo è di 1,99€/mese. Gratis per le linee con attiva un’offerta con minuti e Giga inclusi e per le nuove linee in promozione gratuita il 1°mese. Tale costo non è previsto per i clienti che attivano TIM WONDER SIX.

Ove il cliente disdica l’offerta TIM WONDER SIX si applicherà il costo mensile di 1,99€ mese per TIM BASE19 oppure il costo del diverso piano base eventualmente attivato dal cliente

La tariffa Flat day per la navigazione Internet in Italia e nei Paesi UE, valida su APN ibox e wap, è di 2€ al giorno, solo nei giorni di effettivo utilizzo e in assenza di altre offerte dati attive. Al raggiungimento di 500MB/ giorno la velocità di navigazione si riduce a 32Kbps sino al successivo giorno di utilizzo.

E' possibile passare gratuitamente ad altro piano base senza costi fissi, chiamando il 40916 o consultando l’area MyTIM di tim.it.

TIM Wonder Six: costi

Quanto costa la promozione Tim Wonder Six? Ecco tutte le voci:

9,99€ /mese, Gratuito il primo mese

Attivazione gratuita

Costo iniziale di attivazione: 25,00€ (20 euro di traffico sulla SIM)

Vai sul sito TIM e attiva la promozione!