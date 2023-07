TIMVISION, rimodulazione da settembre per alcuni clienti

Oltre alla rimodulazione TIM di settembre 2023, l’operatore telefonico italiano ha confermato un altro aumento tariffario per lo stesso mese. A partire dal primo giorno di settembre alcuni già clienti TIMVISION noteranno un incremento dei costi del loro piano per fruire dei contenuti in streaming. Andiamo a scoprire i dettagli di questa seconda rimodulazione.

Rimodulazione TIMVISION in arrivo: cosa cambia?

Come ripreso da MondoMobileWeb, la modifica delle condizioni economiche dell’offerta TIMVISION che avrà luogo tra un mese e mezzo comporterà un aumento del prezzo a 6,99 euro al mese (IVA inclusa) che coinvolgerà solo una parte dei clienti TIMVISION con offerte già attive e dal costo mensile inferiore, pari ad esempio a 5 euro al mese. Nell’informativa dedicata, dunque, TIM ha avvertito che le promozioni in essere non subiranno variazioni, come non cambieranno i costi per altre offerte TV già attive sulla propria linea e legate al medesimo operatore.

La ragione dietro questo incremento della tariffa mensile? Come da prassi, si tratta di una necessità “per esigenze economiche derivanti dal mutamento delle condizioni di mercato”.

I clienti coinvolti possono verificare se rientrano in questa fascia di utenti nell’area riservata MyTIM o chiamando il Servizio Clienti 187. Naturalmente, il diritto di recesso senza penali o costi di disattivazione resta valido fino al 30 settembre 2023, esercitandolo sempre tramite l’Area Clienti MyTIM, chiamando il 187 o recandosi in un negozio, restituendo il decoder in comodato d’uso gratuito se presente nella propria offerta TIMVISION.