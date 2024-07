TINECO aspira, lava e asciuga i pavimenti in 1 passata: Prime Day 2024

Perché perdere tanto tempo per pulire casa quando con una sola passata poi sia aspirare che lavare? Tutto merito del favoloso Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 che semplifica i passaggi e con la sua intelligenza avanzata non ti fa preoccupare di nient’altro.

Approfitta immediatamente del 20% di sconto + coupon su Amazon grazie ai prime Day 2024 per poter acquistare questo elettrodomestico unico nel suo genere a soli 449€. È sicuramente un investimento ma se pensi alla fatica e al tempo che ti fa risparmiare, merita tutta la spesa!

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci con i servizi Prime.

Se non sei ancora cliente Prime, attiva la prova dei 30 giorni in un click.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6, casa pulita con una passata

È un po’ la stella del prime Day 2024. Ormai non c’è nessuno che non conosca TINECO che con i suoi dispositivi ha rivoluzionato il mondo delle pulizie in modo strepitoso.

Ti basta pensare che con Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 in una sola passata passi l’aspirapolvere, lavi il pavimento e lo asciughi persino. Geniale, no? Non ti preoccupare perché è dotato di più scompartimenti quindi utilizza solo acqua pulita, con l’eventuale detergente che vuoi utilizzare, per pulire i tuoi pavimenti.

Non solo questo, è totalmente sprovvisto di fili per lasciarti una libertà di movimento unica che è resa ancora più avanzata dall’inclinazione a 180 gradi per raggiungere persino zone scomode. Hai a disposizione un’autonomia di 40 minuti che credimi, sono più che sufficienti.

Quando poi torni impostazioni, lo rimetti in carica e se ce n’è bisogno clicchi il bottone che ti permette di avviare l’autopulizia con temperature fino a 70 gradi per un risultato strepitoso.

Non c’è niente da dire, Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 è un mostro. Collegati su Amazon se sei interessato e sfrutta i Prime Day 2024 con lo sconto del 20% + coupon per acquistarlo a 449€.

