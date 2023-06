Tiny10 si aggiorna: disponibile versione 23H1 del Windows 10 leggero

Nelle nostre pagine abbiamo già analizzato Tiny10, versione leggera di Windows 10 per PC datati sviluppata da NTDEV. Scelta da tutti coloro che preferiscono un OS tanto moderno quanto leggero sul disco e sul resto del sistema utilizzato, ora tale soluzione riceve un aggiornamento alla versione 23H1, accessibile nel formato x64 con numerosi vantaggi. Sia chiaro, però, che non include grandi feature inedite come il numero di versione potrebbe far pensare.

Tiny10 si aggiorna: cosa cambia?

Come tiny10 2303 x86, lanciato lo scorso marzo, Tiny10 2303 “23H1” si basa su Windows 10 LTSC 21H2 build 19044.3031 e introduce in particolar modo il supporto al “component store”, l’accesso al desktop remoto e l’update di Windows Defender. In altre parole, si tratta del medesimo update proposto tre mesi fa, ma dedicata a chi usa computer con OS nel formato x64 anziché x86.

Vale la pena notare, pertanto, che “23H1” è solo una “denominazione convenzionale” che indica la distribuzione dell’update nella prima metà del 2023. La versione ufficiale di Windows 10 utilizzata per questo update di Tiny10, del resto, è la versione 22H2, e non arriveranno versioni più recenti o aggiornamenti significativi delle funzionalità, essendo tale iterazione l’ultima disponibile prima della fine del supporto prevista per ottobre 2025.

Per scaricare Tiny10 2303 x64 bisogna recarsi nella pagina dedicata su Internet Archive, non richiede più di 20 GB di spazio libero su disco e necessita di minimo 2 GB di RAM. Se invece desiderate una versione più leggera di Windows 11, sappiate che lo stesso NTDEV ha reso disponibile Tiny11 anche su piattaforme x64.