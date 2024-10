Tiscali down (8 ottobre), problemi con le email: cosa succede?

Sono state 24 ore difficili per gli utenti e i clienti di Tiscali, molti dei quali hanno segnalato problemi e down fin da ieri. I feedback raccolti dal portale Downdetector fanno riferimento a disservizi che si sono manifestati inizialmente nella tarda mattinata di lunedì 7 ottobre, proseguendo a fasi alterne per le ore successive e facendo registrare un nuovo picco oggi, martedì 8 ottobre.

Down e problemi per le email di Tiscali

A essere interessata dai malfunzionamenti è in particolare la casella email. Molti lamentano l’impossibilità di inviare e di ricevere i messaggi. I post sui social che trattano la questione sono molti, in alcuni casi accompagnati dall’hashtag #tiscalidown.

Qualcuno sostiene che l’intoppo sia legato alla comunicazione con i provider di terze parti, in quanto la spedizione tra indirizzi Tiscali sembra andare a buon fine, seppur con qualche ritardo.

Non abbiamo trovato alcun comunicato dell’azienda in merito. Aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili nuove informazioni.

Ricordiamo che la casella è stata protagonista di un down prolungato già all’inizio dell’anno, risultando inaccessibile per diverse ore.

… articolo in aggiornamento