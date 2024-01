Tiscali Mail è down: cosa succede al servizio?

Tiscali Mail è down. Nel momento in cui è scritto e pubblicato questo articolo, il servizio non funziona. Sulla homepage si legge Sistema momentaneamente non disponibile ti preghiamo di riprovare più tardi . Non sono stati forniti altri dettagli da fonti ufficiali.

Il down di Tiscali Mail del 26 gennaio 2024

Come sempre accade in questi casi, il portale Downdetector offre una fotografia piuttosto fedele della situazione e della sua evoluzione. I primi feedback relativi ai problemi sono comparsi già nella tarda serata di ieri, per poi intensificarsi in mattinata, raggiungendo un picco intorno alle ore 09:30. Da lì in poi un calo progressivo, dovuto però con tutta probabilità al fatto che, chi ha sperimentato il malfunzionamento, non è tornato a segnalarlo.

Tiscali non ha fornito dettagli in merito alla natura del down né alle tempistiche necessarie per il ripristino, limitandosi a chiedere agli utenti di riprovare più tardi con il messaggio che abbiamo riportato in apertura.

Le lamentele degli utenti si sono riversate, come ormai da tradizione, sulle bacheche dei social network. Su X sono molti i post accompagnati dall’hashtag #tiscalidown.

L’unica certezza è che il problema interessa sia l’applicazione mobile del servizio sia la sua interfaccia Web, lasciando di fatto gli iscritti senza alcuna possibilità di accedere alle loro caselle di posta elettronica.

L’account ufficiale di Tiscali su X non ha fin qui fornito alcuna spiegazione, nonostante la condivisione continua di post che rimandano alle notizie pubblicate dal sito.

Il disservizio richiama purtroppo alla mente quanto accaduto lo scorso anno con le caselle email di Libero e Virgilio, i cui down prolungati hanno creato non pochi grattacapi all’utenza. La speranza è che il tutto possa essere risolto in tempi ragionevoli.

… articolo in aggiornamento