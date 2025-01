Tivù La Guida sta per arrivare sul digitale terrestre

L’evoluzione della fruizione televisiva in Italia sta per compiere un significativo passo avanti con il rinnovamento di un servizio particolarmente apprezzato da chi utilizza la televisione satellitare. Stiamo parlando di Tivù La Guida, un’applicazione che si appresta a diventare un pilastro fondamentale nell’orientamento dei telespettatori anche sul digitale terrestre.

Grazie a questa applicazione, qualsiasi utente, in forma del tutto gratuita, può accedere a una guida che contiene tutto il palinsesto che andrà in onda su ogni canale televisivo in chiaro sulla piattaforma DTT. Molti nostalgici ricordano e magari acquistano ancora la versione cartacea di questa applicazione, stampata ogni settimana in riviste specifiche.

Dopo il lancio iniziale sulla piattaforma satellitare alla fine del 2024, Tivù La Guida si sta preparando a un’espansione significativa. Infatti, l’applicazione sarà presto disponibile per tutti i televisori compatibili con lo standard HbbTV, abbracciando così sia la TV digitale terrestre che la piattaforma satellitare tivùsat.

Tivù La Guida: il palinsesto televisivo a portata di digitale terrestre

Portare Tivù La Guida anche sul digitale terrestre è una mossa strategica che mira a fornire una soluzione unificata e all’avanguardia per la consultazione dei palinsesti televisivi. Quando sarà a disposizione di tutti, anche sulla piattaforma DTT, per i televisori compatibili con lo standard HbbTV, assicurerà accessibilità e funzionalità avanzate.

Accesso multicanale . L’applicazione in sé non si limiterà solo a mostrare i palinsesti su schermo televisivo tradizionale. Gli utenti potranno accedere a Tivù La Guida attraverso: Decoder tivùsat; Sito web ufficiale tivu.tv; Applicazioni dedicate per dispositivi iOS e Android.

. L’applicazione in sé non si limiterà solo a mostrare i palinsesti su schermo televisivo tradizionale. Gli utenti potranno accedere a Tivù La Guida attraverso: Funzionalità chiave . Utilizzando il tasto 500 del telecomando, gli spettatori potranno usufruire di: Navigazione intuitiva del palinsesto giornaliero e settimanale; Informazioni dettagliate sui programmi; Schede approfondite delle trasmissioni; Accesso diretto ai canali desiderati; Condivisione dei contenuti sui social media; Approfondimenti tematici tramite QR code dedicati.

Oltre ai nuovi canali sul digitale terrestre, durante tutto il 2025 questo progetto vedrà ulteriori ampliamenti con l’introduzione di nuove sezioni e un menu completo, mirando a trasformare Tivù La Guida in un vero e proprio hub di contenuti e informazioni.