TivùSat aggiorna la lista canali il giorno dopo Ferragosto

Niente riposo per la piattaforma di intrattenimento satellitare disponibile su tutto il territorio nazionale. Infatti, TivùSat ha aggiornato la sua lista canali proprio il giorno dopo Ferragosto. Diverse novità sono state integrate all’interno della numerazione LCN nazionale di questo servizio che offre tantissime emittenti, sia nazionali che internazionali.

La lista canali di TivùSat aggiornata al 16 agosto 2026

La piattaforma di intrattenimento satellitare non vuole restare dietro il digitale terrestre. Nello specifico, esattamente un giorno dopo il Ferragosto, la lista canali di TivùSat si è aggiornata il 16 agosto 2026. Ecco la numerazione ufficiale con le ultime modifiche.