TNTVillage e TNTrip verso la resa dei conti

Nelle stesse ore in cui la riforma del copyright sarà discussa al Parlamento Europeo, in Italia vive momenti cruciali una delle community che più di ogni altra ha combattuto negli anni una battaglia di principio contro l’istituto del copyright. TNTVillage, infatti, sembra essere in particolare difficoltà a seguito di una denuncia che potrebbe scrivere i titoli di coda sulla community. E al tempo stesso il motore TNTrip (“Ricerca di torrent italiani. Veloce ed efficiente”) va offline con un grassetto che sembra una promessa, o forse una speranza: “non è un addio, è un arrivederci“.

TNTVillage

La denuncia nei confronti di TNTVillage è stata resa nota da Luigi Di Liberto, il quale spiega di aver anche ricevuto una perquisizione a domicilio: il caso è pertanto passato alle carte bollate e lo stesso Di Liberto preannuncia per domani un ennesimo appuntamento di una querelle che si deciderà a questo punto in tribunale. Tra i firmatari della denuncia, così come si evince dalle carte pubblicate online, figurano nomi quali Associazione Italiana Editori, Rai Cinema, Eagle Pictures, nonché editori quali Garzanti e Longanesi. La denuncia mette espressamente nel mirino l’Associazione Scambio Etico e lo stesso Luigi Di Liberto in persona.

Tra le contestazioni vengono indicati in particolare i modi con i quali TNTVillage avrebbe facilitato il reperimento di materiale protetto da copyright, ivi compresa la guida “atta consentire agli utenti l’aggiramento del blocco DNS“:

pertanto sussistono gravi elementi a fondamento del fumus boni iuris delle contestazioni svolte dalle ricorrenti quanto alla violazione effettiva e continuativa dei loro rispettivi diritti sulle opere di loro pertinenza, posto che appare evidente – ed espressamente rivendicato dai responsabili di essa – come la piattaforma TNT Village comunichi al pubblico, nelle modalità peer-to-peer, le opere letterare e audiovisive citate in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte dei titolari dei diritti su dette opere.

TNTrip

Nelle parole di Di Liberto è sembrata trapelare la sfiducia per una vicenda che sembra mettere in grave difficoltà TNT Village dopo anni di battaglie di principio che a questo punto potrebbero dover arrivare alla resa dei conti. TNTRip, per logica conseguenza, non può far altro che fermare più o meno temporaneamente le proprie attività. L’avviso è del 31 agosto scorso ma al momento, alla luce del trascinarsi del blocco di TNT Village, nulla appare mutato:

In misura cautelare, visto il brutto momento che TNTVillage sta passando, TNTRip rimarrà offline fino a nuovo ordine.. […] Al momento non ci è possibile fornire un servizio che garantisca la completa sicurezza sia per chi lo eroga sia per chi ne usufruisce. Confidiamo che voi utenti ne capiate il motivo, mentre rimaniamo tutti in attesa di nuovi sviluppi.

La resa dei conti?

Da una parte c’è il mondo dei detentori del copyright, i quali pretendono il rispetto delle normative che tutelano i prodotti nei quali investono tempo e risorse e con i quali si remunerano gli autori e la filiera; dall’altra c’è un movimento che negli anni ha basato le proprie azioni sullo “scambio etico”, trascinando la propria azione a cavallo tra più capitoli di questa lunga storia: dall’esplosione del P2P ai torrent, passando per un’evoluzione dei sistemi di diffusione che ha visto imporsi canali di streaming e ha visto rivoluzionato il mondo musicale.

Ma a questo punto la definizione stessa di “scambio etico” deve fare i conti con un contesto profondamente mutato, al punto che la stessa “etica” può diventare una foglia di fico destinata a cadere. Sul copyright la questione è ancora del tutto aperta, ma le contrapposizione di un tempo non hanno più motivo d’essere tra gli ortodossi della legalità e gli anarchici delle libertà. Oggi vi sono più servizi, più modalità e più opportunità, rendendo accessibili costi e soluzioni, cosa che spinge in fuorigioco gran parte degli escamotage con cui sfuggire alle maglie della legalità. Tutto è mutato.

L’etica proclamata da TNT Village aveva regole precise, tali da differenziare la community da molte altre del mondo del file sharing. In particolare erano formalmente vietati:

Materiale pornografico

Musica, con meno di 12 mesi dalla pubblicazione

Ebooks e audiobooks (Abooks) con meno di 12 mesi dalla data di prima pubblicazione dell’opera, con esclusione di tutta l’area scolastica

Film, anime e cartoon con meno di 12 mesi dalla prima divulgazione nell’idioma in cui viene effettuata la condivisione.

Nessun file era conservato sul sito, ma solo torrent; si ricordava che violare il copyright rimaneva comunque un reato; si promulgava l’idea di un dialogo finalizzato alla revisione del copyright e degli equilibri tra tutela delle creazioni e il diritto alla condivisione della cultura. Ma era un altro Web, il mondo della musica e dell’editoria non avevano ancora fatto i conti con le novità che hanno rivoluzionato il settore nell’ultimo decennio e si faceva i conti con principi e riflessioni che oggi appaiono per molti versi ormai fuori tempo massimo. Sfumature interpretative, forse, il cui peso andrà valutato a questo punto in tribunale.

Per TNTVillage non è la prima volta: era il 2008 quando la community affrontava per la prima volta il rischio di chiusura (poi sventato). Le condizioni, la cornice e il contesto sembrano però ora differenti. Ad essere cambiato non è tanto TNTVillage, quanto il mondo circostante. La denuncia che ne ha fermate le attività potrebbe essere la resa dei conti che in molti attendevano, ma forse con più facilità è semplicemente rappresenta il tramonto di un’era destinata a sfumare. La definizione del copyright non si può più costruire sui torrent, ma va discussa nelle sale della politica a livello europeo. Lo stesso statuto di TNT Village sembra mettere in fuorigioco le attività del sito:

Riteniamo necessaria ed urgente una riforma sostanziale della legge sulla tutela dei diritti d’autore, a scopo di sfruttamento economico dell’opera, anche per liberare molte di quelle opere dimenticate nei sottoscala delle case di produzione e distribuzione e poterle così restituire alla comunità mondiale.

Oggi quella riforma è in discussione, va in direzione esattamente contraria e la difesa dei principi che il copyright mette in pericolo è ormai affidata ad altri nomi e altre piattaforme. Per TNT Village rimane però la possibilità di difendersi in tribunale, ove potrà riportare in ballo i principi dello “scambio etico” per motivare il proprio agire. Mentre la community combatterà la propria battaglia, però, il futuro del copyright sarà scritto altrove e quand’anche il sito dovesse tornare online si troverà di fronte ad una nuova, ennesima, frontiera del diritto d’autore.