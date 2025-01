Too Good To Go, Platform: l'AI contro lo spreco alimentare

Platform è la novità appena annunciata da Too Good To Go per l’Italia. Si tratta di una soluzione modulare all-in-one per la gestione del cibo in eccedenza. Impiega un sistema di intelligenza artificiale per combattere il fenomeno dello spreco alimentare, permettendo ai retailer di valorizzare al meglio le eccedenze.

Come funziona Platform di Too Good To Go

La promessa è quella di introdurre vantaggi per tutti: sia per i negozianti sia per i clienti. I primi possono aumentare i ricavi limitando l’esigenza di eseguire continui controlli manuali, mentre chi compra (ci sono già oltre 100 milioni di utenti registrati) ha accesso a prezzi accessibili a prodotti ancora freschi, ma rimasti invenduti.

Platform è a disposizione delle realtà di ogni tipo, dai grandi supermercati agli store di prossimità. Queste le parole di Mette Lykke, CEO di Too Good To Go.

In Too Good To Go collaboriamo con alcuni dei nomi più importanti della grande distribuzione, come Carrefour, Auchan, SPAR, ALDI, Coop e molti altri. Ogni giorno portiamo migliaia di utenti nei negozi dei nostri partner, aiutandoli a generare ricavi e traffico in store grazie al cibo in eccedenza. Con l’introduzione di Too Good To Go Platform, possiamo ora supportarli anche nella gestione dell’inventario in negozio, aiutandoli a ottenere un impatto significativo sia in termini di redditività che nella riduzione dello spreco alimentare.

Nel concreto, la soluzione è composta da tre moduli. Ecco quali sono e a cosa servono (facciamo riferimento al comunicato stampa giunto in redazione).

Gestione delle scadenze : una gestione digitale avanzata delle date di scadenza per ottimizzare l’inventario e ridurre gli sprechi;

: una gestione digitale avanzata delle date di scadenza per ottimizzare l’inventario e ridurre gli sprechi; scontistiche guidate dall’AI : sconti dinamici basati sull’Intelligenza Artificiale per massimizzare le vendite in store;

: sconti dinamici basati sull’Intelligenza Artificiale per massimizzare le vendite in store; Surprise Bag sull’app: l’accesso diretto al più grande marketplace globale per le eccedenze alimentari.

Nel dettaglio, il primo interviene aiutando i retailer a identificare in modo digitale i prodotti prossimi alla scadenza. Lo fa visualizzando quelli interessati su un palmare, indicandone la posizione sugli scaffali, su base giornaliera o settimanale, a seconda del periodo di conservazione. Grazie a questo approccio, i controlli manuali sono ridotti in media al solo 7%.