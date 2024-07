Tool AI gratuito di ElevenLabs per togliere il rumore di fondo

ElevenLabs, famosa per i suoi modelli di clonazione vocale text-to-speech e speech-to-speech, ha appena lanciato un nuovo strumento AI gratuito che permette di snellire il lavoro di post-produzione per i creatori di contenuti: Voice Isolator.

Addio ai rumori di fondo indesiderati

Chiunque abbia mai registrato un podcast, un’intervista o un video sa quanto possa essere frustrante scoprire, in fase di editing, la presenza di rumori di fondo che disturbano la chiarezza del parlato. Grazie a Voice Isolator, questi problemi appartengono ormai al passato.

Caricando semplicemente il file audio sulla piattaforma di ElevenLabs, i sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale si occuperanno di individuare e rimuovere ogni rumore indesiderato, restituendo una traccia audio cristallina e di qualità professionale.

Fino ad ora, l’unica alternativa per ottenere registrazioni pulite era affidarsi a costosi microfoni con cancellazione del rumore, spesso fuori dalla portata dei creatori di contenuti alle prime armi o con budget limitati. Voice Isolator democratizza l’accesso a risultati di alta qualità, offrendo uno strumento potente e intuitivo che non richiede particolari competenze tecniche o investimenti iniziali.

Sebbene Voice Isolator sia già un notevole passo avanti rispetto alle soluzioni attualmente disponibili sul mercato, ElevenLabs sta lavorando per ampliare le capacità dello strumento, con l’obiettivo di renderlo compatibile con una gamma di rumori di fondo ancora più vasta e di supportare anche l’elaborazione di tracce musicali.

Come provare Voice Isolator di ElevenLabs gratis

Per celebrare il lancio di Voice Isolator, ElevenLabs offre a tutti la possibilità di sperimentare lo strumento gratuitamente, con alcune limitazioni di utilizzo. Basterà accedere alla piattaforma web dell’azienda e caricare il proprio file audio per ottenere in pochi istanti una versione pulita e migliorata.

Gli utenti che desiderano rimuovere il rumore di fondo da file audio più grandi dovranno passare a piani a pagamento che partono da 5 dollari al mese, che non è affatto male!