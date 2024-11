Top di gamma in promo? Google Pixel 8 al Black Friday Amazon

Il Google Pixel 8 128GB rappresenta oggi un’offerta imperdibile per chi cerca un top di gamma Android con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Oggi il suo prezzo è eccezionale! Acquistalo adesso al Black Friday di Amazon. Ovviamente il consiglio è di essere particolarmente veloce se non vuoi rimanere a bocca asciutta per sold out.

Grazie a questo telefono ti assicuri un’esperienza software ottimizzata e un supporto a lungo termine per quanto riguarda aggiornamenti e patch di sicurezza. Google assicura fino a 7 anni dal giorno del lancio dello smartphone. Con Amazon, grazie al programma Prime, hai consegna gratuita e possibilità di pagare in comode rate a tasso zero.

Google Pixel 8: resistenza e durata oltre la norma

Se cerchi uno smartphone quasi eterno che non invecchia subito il Google Pixel 8 è la scelta perfetta. Infatti, grazie agli aggiornamenti costanti e garantiti potrai tenerlo per molto tempo ancora. Oggi lo paghi niente al Black Friday di Amazon! Non perdere questa super occasione. Si tratta dell’affare del giorno nella categoria smartphone.

I Pixel 8 sono smartphone certificati IP68, quindi resistenti a polvere e acqua, garantendo così una maggiore durata nel tempo anche a livello di struttura. La batteria assicura un’autonomia eccezionale. Grazie ai suoi 4575 mAh ti supporta per tutto il giorno e oltre. Inoltre, il chip Google Tensor G3 assicura prestazioni eccellenti.

Acquista ora il tuo Google Pixel 8 in offerta eccezionale su Amazon per il Black Friday.