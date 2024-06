Gioca con Sinner in TopSpin 2K25 (anche la Deluxe in forte sconto)

Oggi in forte sconto su Amazon sia nella Deluxe Edition che nella Standard Edition, il nuovo TopSpin 2K25 per PS5 è la scelta giusta per chi vuol vivere in prima persona le emozioni del grande tennis, direttamente sulla propria console. Segnaliamo che il team al lavoro sulla simulazione sportiva, con il rilascio dell’ultimo aggiornamento, ha introdotto Sinner, così da poter vestire i panni del campione altoatesino.

TopSpin 2K25 per PS5 è in forte sconto su Amazon

Sviluppato da Hangar 13 (lo studio già al lavoro su Mafia 3), può contare su un gameplay finalmente davvero next-gen, ben bilanciato, facile da imparare, ma difficile da padroneggiare. Ci sono tante modalità con le quali cimentarsi, da soli oppure in multiplayer. La licenza ufficiale permette di scendere in campo non solo con il numero 1 del ranking, ma anche con atleti come Alcaraz, Medvedev, Berrettini, Swiatek e Wozniacki, oltre che con leggende come Federer, McEnroe, Sampras, Agassi e Graf. Ottimo anche il comparto grafico, come si può osservare dallo screenshot qui sotto. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del gioco.

L’offerta a tempo di oggi (non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile) permette di acquistare la versione PS5 di TopSpin 2K25 in forte sconto: a 69 euro per la Deluxe Edition con contenuti aggiuntivi (-31% rispetto al listino) e a 57 euro per la Standard Edition (-24%). Scegli quella che preferisci.

In entrambi i casi si tratta del gioco su disco, in copia fisica, venduto e spedito da Amazon con la consegna gratuita assicurata già entro domani se effettui subito l’ordine. Sei pronto a scendere in campo con le leggende del tennis, grazie a una simulazione che finalmente rende onore a questo grande sport?