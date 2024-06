Tor Browser si aggiorna alla versione 13.5 con diverse migliorie

Tor Browser, pensato per la navigazione totalmente anonima, grazie a diverse caratteristiche che garantiscono la privacy personale contro il tracciamento, si è da poco aggiornato alla versione 13.5 con novità che riguardano l’esperienza utente, ma anche migliorie per quanto riguarda l’applicazione su desktop e dispositivi mobili.

Tor Browser: le novità del nuovo aggiornamento 13.5

L’aggiornamento viene rilasciato 8 mesi dopo l’uscita di Tor Browser 13.0, e introduce un’esperienza utente migliorata, con un disegno aggiornato per quanto riguarda il letterboxing, al fine di evitare di distrarre meno gli utenti dai contenuti visualizzati. Insieme a ciò, viene ora aggiunta una nuova sezione relativa, nelle impostazioni generali dell’applicazione, dove si troveranno delle opzioni che consentono di ricordare l’ultima dimensione impostata della finestra, oltre a poter scegliere l’allineamento del letterbox, che può essere posizionato nella parte superiore o centrale della schermata. La modifica impatta direttamente anche la protezione delle impronte digitali, migliorandone ulteriormente la sicurezza.

Tor Browser 13.5 apporta inoltre vari miglioramenti alle impostazioni di connessione per gli utenti del servizio Bridge, tra cui un aspetto rinnovato per le schede, oltre che per le relative funzionalità di condivisione, insieme a una scheda dedicata più compatta, dove viene pre-etichettata la sorgente del bridge, che aiuta inoltre gli utenti nella gestione.

Il browser rinnova adesso l’esperienza per quanto riguarda la connessione nativa su Android, aggiungendo il supporto alla connessione automatica e riposizionando i log Tor in una nuova sezione denominata “Impostazioni di connessione” nei settaggi generali.

Non mancano diversi bug noti risolti, che sono stati elencati nella loro completezza all’interno del changelog ufficiale. Tor Browser 13.5 è già disponibile al download nel sito ufficiale, in formato binario eseguibile da qualsiasi distribuzione Linux.

