Torna con prezzo dimezzato la Logitech Pebble Keys 2: wireless e non solo

Il metà prezzo disponibile ora rende Logitech Pebble Keys 2 un acquisto semplice ed economico. Vuoi una tastiera wireless che sia slim e semplice da usare? Beh, eccola qua: con sistema multidispositivo e Bluetooth integrato, la colleghi a qualunque dispositivo senza rinunciare alle funzioni più ricercate. Non perdere tempo ma anzi, collegati su Amazon e acquistala a soli 31,99€ con lo sconto del 46%.

Logitech Pebble Keys 2, una tastiera che ha tutto al posto giusto

Logitech Pebble Keys 2 è una delle tastiere più famose del web. Perché? Sono tanti i motivi ma tra i principali sono le sue dimensioni: è piccola ma rimane comoda e confortevole anche se devi digitare a lungo. Puoi metterla sulla scrivania anche se hai poco spazio e portarla con te nel caso l’abbini a dispositivi diversi dal computer.

Con il Bluetooth integrato è un attimo connetterla a tablet, smartphone e laptop. Grazie al sistema multidispositivo puoi collegarla a 3 prodotti in contemporanea e passare da uno all’altro attraverso gli tasti easy Switch.

Detto questo, il layout QWERTY è italiano per una digitazione fluida. Hai una versione ridotta a disposizione ossia non hai il tastierino numerico sulla destra (un po’ come tutte le tastiere dei laptop se ci pensi) ma non mancano all’appello i tasti funzione e i tasti per la gestione dei contenuti multimediali.

La cosa straordinaria? Grazie a delle semplici batterie hai 24 mesi di utilizzo.

Su Amazon è in promozione

Lo sconto del 46%, allora, è un’ottima opportunità di acquisto. Se vuoi una Logitech Pebble Keys 2 tutta per te, collegati ora in pagina e aggiungila al carrello per portarla a casa a soli 31,99€.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.