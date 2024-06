Tot: Carta Visa Business inclusa e plafond attivabile per pagare fino a 40 giorni senza interessi

Tot è la soluzione ideale per le aziende che desiderano un conto corrente versatile e completo, progettato per semplificare la gestione amministrativa e contabile quotidiana. Con Tot, non solo hai accesso a un conto business con IBAN italiano, ma anche a una serie di strumenti avanzati che rendono ogni operazione più facile e veloce.

Il conto di Tot è disponibile in tre diversi piani – Essential, Plus e Premium– con un canone a partire da 7€ al mese. Tutti i piani includono anche una carta Visa Business Credit senza canone senza costi di emissione o spedizione con un plafond attivabile.

I vantaggi offerti da Tot

Il conto aziendale Tot offre un IBAN italiano che facilita la gestione finanziaria a livello nazionale. Con Tot, puoi effettuare bonifici SEPA online fino a 260.000 Euro e bonifici istantanei fino a 10.000 Euro, garantendo rapidità e sicurezza nelle transazioni. Gestire finanziamenti e utenze è semplice grazie ai pagamenti SDD, mentre i pagamenti F24 possono essere effettuati online con collegamenti diretti a Entratel e Fisconline. Inoltre, Tot offre pagamenti pagoPA e RiBa senza commissioni, rendendo il processo di pagamento verso la Pubblica Amministrazione e altre istituzioni estremamente conveniente.

Carta di Credito Visa Business con plafond attivabile

La carta Visa Business Credit inclusa nel canone offre massima versatilità e sicurezza per i tuoi acquisti. Puoi usarla online, offline, tramite contactless, Google Pay e Apple Pay. Inoltre, la possibilità di attivare un plafond ti permette di pagare gli acquisti aziendali fino a 40 giorni senza interessi.

Strumenti avanzati per la gestione amministrativa

Con Tot, puoi importare automaticamente le tue fatture, organizzarle e pagarle con un solo click. Questo strumento moderno e intuitivo integra i dati e le informazioni necessarie per l’amministrazione della tua azienda in un’unica piattaforma.

Assistenza clienti dedicata

Il supporto clienti di Tot è sempre disponibile per aiutarti. I Banking Expert possono essere contattati tramite live chat, email, o attraverso il forum comunitario Inside Tot. Tot garantisce un’assistenza rapida ed efficiente per qualsiasi necessità.

Partnership con Banca Sella

Tot collabora con Banca Sella, la più grande banca privata italiana, per offrire servizi bancari sicuri e conformi alle normative. I fondi dei clienti sono protetti fino a 100.000 Euro dal Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi, garantendo massima sicurezza e tranquillità.

