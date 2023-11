Tot: il conto aziendale agevole e facile

I liberi professionisti e le piccole imprese sanno bene quanto sia importante avere un conto corrente che permetta di gestire al meglio le finanze e la contabilità. E questo è il motivo per cui è stato lanciato Tot, un conto corrente aziendale pensato apposta per queste necessità.

Tot: il conto pensato per la tua azienda

Tot offre molto più dei classici conti correnti aziendali: mette infatti a disposizione un conto business con IBAN italiano, bonifici SEPA, SDD, F24, pagoPA e RiBa, una carta di credito VISA Business e uno strumento per importare automaticamente le fatture dal cassetto fiscale, organizzarle e pagarle con 1 semplice clic!

Tot consente di aprire un conto aziendale in pochi minuti, verificare immediatamente i documenti e accedere alla piattaforma online, realizzata in collaborazione con Banca Sella.

La carta di credito VISA Business è versatile e permette di pagare in modalità tradizionale, contactless o con i portafogli digitali di Google Pay o Apple Pay. È accettata ovunque nel mondo e attivando il plafond, è anche possibile pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni, senza interessi.

Il conto permette di incassare e pagare dove, come e quando si vuole. Non ci sono limiti di incasso, giacenza e numero massimo di operazioni in ingresso. È possibile inviare bonifici SEPA online a chiunque in Italia ed europa, con invii singoli fino a 250.000€.

Si possono anche programmare i pagamenti fino a 30 giorni lavorativi in anticipo, nonché ripetere i bonifici con due semplici click ed esportare la lista delle transazioni effettuate. Oltre agli addebiti diretti SDD per le utenze, dall’area privata è possibile pagare i tributi e i servizi pubblici con pagoPA, oltre a gestire le RiBa.

Indipendentemente dal sistema di fatturazione elettronica utilizzato, Tot semplifica al massimo la gestione amministrativa e contabile di ogni giorno. Il tutto grazie ad un sistema unico che riunisce in modo chiaro e comprensibile i dati e le informazioni che servono per l’amministrazione dell’azienda, all’interno di un unico posto.

Il cassetto fiscale consente di importare automaticamente le fatture, organizzarle e pagarle all’istante. Oltre a ciò, è possibile collegare il conto al software di contabilità preferito e sincronizzare le tue transazioni in tempo reale.

Per qualsiasi evenienza, è possibile chiedere aiuto o consulenza da degli esperti messi a disposizione dal servizio clienti, sempre pronti ad aiutare e guidare ogni passo sulla piattaforma, nonché rispondere a ogni richiesta di informazioni. Per contattare un operatore, basta aprire la chat dall’area privata, inviare un’email, oppure avviare una discussione nella community dedicata. Il primo mese è inoltre gratis, per chi apre ora il conto.

