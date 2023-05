Tot, il conto che include i pagamenti Ri.Ba. senza commissioni

Tot rappresenta uno dei conti aziendali più interessanti sul mercato. Si tratta di un servizio di banking all’avanguardia e completo, offerto da una fintech italiana al 100%, che include i pagamenti Ri.Ba. senza commissioni.

Se apri il conto riceverai un IBAN italiano, la possibilità di inviare bonifici SEPA online senza limiti di importo, un servizio SDD per la gestione delle utenze, i pagamenti F24 online, una carta di credito Visa Business e altro.

Pagamenti Ri.Ba. senza commissioni: con Tot si può

Grazie a Tot avrai la possibilità di gestire i pagamenti Ri.Ba. uno alla volta o tutti insieme, effettuare il pagamento immediatamente o anche nell’ultimo giorno utile.

La ricevuta verrà addebitata sul saldo contabile entro le prime ore dalla data di scadenza. Tutti i campi sono già precompilati, quindi non dovrai preoccuparti di farlo manualmente.

In caso cambiassi idea o commetti degli errori, potrai annullare la transazione anche il giorno stesso della scadenza e visualizzare uno storno della fattura pagata all’interno del conto nella sezione Lista Movimenti.

Ecco le opzioni aggiuntive legate alle ricevute bancarie:

download della ricevuta di prenotazione e di avvenuto pagamento;

di prenotazione e di avvenuto pagamento; copia della fattura da allegare a ogni singole ricevuta bancaria;

da allegare a ogni singole ricevuta bancaria; pagamento delle ricevute entro le 16:30 del medesimo giorno di scadenza;

entro le 16:30 del medesimo giorno di scadenza; annullamento del pagamento entro le 16:30 dell’ultimo giorno utile.

Tot rappresenta una delle poche startup fintech che consente di effettuare questo tipo di pagamenti senza spese aggiuntive.

Inoltre, offre una vasta gamma di servizi, tra cui il pagamento di tributi tramite il sistema pagoPA, il pagamento online di deleghe F24 e l24 e molto altro ancora.

In sintesi, Tot mette a tua disposizione tutto l’occorrente per gestire le finanze aziendali in modo facile ed efficiente. Se vuoi aprire il conto, clicca sul link sottostante:

Puoi scegliere tra il piano Essentials, che costa soltanto 7 euro al mese, oppure Professional, il cui canone è pari a 15 euro al mese. Il primo mese, come detto in precedenza, non pagherai nulla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.