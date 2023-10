Tot: il conto corrente che rende la vita facile alle aziende

Tot si propone come un conto corrente aziendale tutto in uno, pensato per rendere facile la gestione finanziaria alle imprese. L’intero servizio include diversi utili strumenti per il pagamento di bonifici o imposte, gestione delle fatture e dell’amministrazione, insieme a una carta di credito VISA business con numerosi vantaggi.

Tot: il conto aziendale nel dettaglio

Conto corrente Tot è realizzato in collaborazione con Banca Sella. Si richiede online in pochi minuti e, dopo aver verificato i documenti e inviato la richiesta, il conto sarà già attivo e la carta di credito VISA business recapitata presso l’indirizzo indicato.

Un solo canone mette disposizione un IBAN totalmente italiano, con la possibilità di emettere bonifici SEPA online fino a 250.000€, pagamenti SDD per la gestione di finanziamenti e utenze, modelli F24, Entratel e Fiscotel per deleghe l24, pagamenti per la pubblica amministrazione con PagoPA e RiBa.

La carta di credito VISA Business consente di effettuare acquisti online e presso i negozi fisici in tutto il mondo. Supporta i portafogli digitali Google Pay e Apple Pay ed è protetta dai sistemi di sicurezza più avanzati e recenti, come PIN virtuale, codice OTP e SMS riepilogo. Si può inoltre attivare un plafond di credito con cui estendere i pagamenti fino a 60 giorni, senza interessi aggiuntivi.

Il conto Tot rende semplice la gestione amministrativa attraverso diversi strumenti di cui è possibile usufruire direttamente dal pannello. È possibile avere una panoramica precisa e puntuale delle fatture, degli incassi, dei pagamenti effettuati e da effettuare. Tutto si adatta alla perfezione a qualsiasi strumento di fatturazione.

A ciò si aggiunge un’assistenza professionale pronta ad aiutarvi per qualsiasi evenienza che riguardi il conto corrente. Il supporto è disponibile tramite chat direttamente dall’account, oppure via email o tramite il forum ufficiale Inside Tot. Con Banca Sella, i capitali sono inoltre protetti fino a 100.000€, grazie all’adesione al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.