Tot: il tuo conto business gratis per 3 mesi con carta aziendale inclusa

Tot offre un conto business perfetto per le esigenze aziendali, con IBAN italiano e una carta Visa Business inclusa. Tra le funzionalità disponibili ci sono bonifici SEPA, SDD e pagamenti F24, pagoPA e Ri.Ba. senza commissioni aggiuntive. In più, con la promozione in corso, il piano Plus è gratuito per i primi tre mesi.

Conto 100% online

Tot offre un conto aziendale moderno che semplifica la gestione finanziaria e amministrativa dell’impresa e che include una carta Visa Business gratuita. Questo conto è disponibile in 3 piani: Essentials, Plus e Premium, ognuno con specifici vantaggi per diverse esigenze aziendali.

Con Tot, gli imprenditori hanno a disposizione un conto completamente online con un IBAN italiano. Questo consente di effettuare bonifici SEPA fino a 250.000€, gestire finanziamenti e utenze tramite SDD, e pagare modelli F24 online. I pagamenti verso la Pubblica Amministrazione possono essere effettuati tramite pagoPA, tutto senza commissioni aggiuntive.

Carta Visa Business

La carta Visa Business di Tot è versatile e sicura, adatta a ogni tipo di acquisto, sia online che offline. La carta è realizzata in PVC 100% riciclato, contribuendo alla riduzione degli sprechi di plastica. Inoltre, è possibile attivare una carta temporanea virtuale in attesa della carta fisica e monitorare i massimali di spesa tramite l’Area Privata.

Gestione delle fatture

Tot semplifica la gestione amministrativa e contabile, consentendo l’importazione di fatture e corrispettivi direttamente nella propria Area Privata. Basta sincronizzare il cassetto fiscale aziendale per ottenere una visione completa delle transazioni, migliorando l’efficienza e la gestione del flusso di cassa.

Sicurezza e affidabilità

La sicurezza dei fondi è garantita dalla partnership con Banca Sella, la più grande banca privata italiana. I depositi sono protetti fino a 100.000€ grazie al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), offrendo un’infrastruttura sicura per milioni di transazioni giornaliere.

Per conoscere l’offerta completa di Tot clicca qui.