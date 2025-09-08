 Total Drive, il cloud sicuro di TotalAV: risparmia 80€ con l'offerta attuale
Total Drive è il servizio cloud di TotalAV, utile per conservare i propri file in un posto sicuro. In questo momento costa solo 19€.

La gestione sicura dei propri dati digitali è ormai indispensabile: minacce e rischi online sono in continua crescita. Con la promozione in corso, Total Drive -il servizio cloud sviluppato da TotalAV – diventa ancora più conveniente.

Attivando oggi l’abbonamento dal sito ufficiale si ottiene un risparmio di 80€ sul prezzo di listino, per un periodo limitato. Ma vediamo nel dettaglio cos’è e come funziona questo servizio. Il prezzo finale è di 19€ e compresi ci sono anche antivirus e adblock: un bundle completo.

Come funziona Total Drive e perché conviene attivarlo ora

Total Drive è pensato per chi desidera conservare foto, documenti e file importanti senza correre rischi. Una volta caricati, i contenuti vengono sincronizzati istantaneamente su tutti i dispositivi collegati, dal PC al tablet, fino allo smartphone così da averli sempre disponibili.

La piattaforma consente inoltre di condividere file o intere cartelle con un solo clic e, se necessario, revocare subito i permessi concessi, mantenendo il controllo totale sul proprio archivio digitale. Un servizio pratico e sicuro, adatto sia all’uso personale che professionale.

Grazie alla promozione attuale, affidarsi a questo strumento significa avere un cloud semplice, intuitivo e soprattutto conveniente. Per approfittarne basta visitare il sito ufficiale di TotalAV e attivare subito l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 set 2025

Edoardo D'amato
Pubblicato il
8 set 2025
