Total Drive, il cloud storage di TotalAV, è in sconto: 80€ di risparmio

C’è un modo semplice e sicuro per proteggere i propri documenti più importanti e conservare per sempre foto e ricordi digitali: si chiama Total Drive ed è il servizio cloud di TotalAV, ora in offerta con uno sconto di 80€.

Una soluzione perfetta per chi vuole archiviare, sincronizzare e condividere i propri file in totale sicurezza, da qualsiasi dispositivo. Per approfittare della promozione in corso su Total Drive non devi fare altro che andare sul sito di TotalAV e seguire le istruzioni per attivare questo strumento.

Perché scegliere Total Drive: sicurezza, controllo e accesso ovunque

Total Drive di TotalAV nasce per offrire un’alternativa solida e privata ai tradizionali hard disk: un vero e proprio cloud personale, sempre accessibile e dotato di tecnologia Neverlost, che protegge i dati da cancellazioni accidentali e smarrimenti.

Con Total Drive è possibile:

Archiviare file e cartelle in modo sicuro e mantenerli sempre aggiornati su più dispositivi;

e mantenerli sempre aggiornati su più dispositivi; Sincronizzare automaticamente documenti, foto e video su PC, tablet e smartphone;

documenti, foto e video su PC, tablet e smartphone; Condividere contenuti con facilità e revocare l’accesso in qualsiasi momento con un clic.

Che si tratti di ricordi personali o documenti critici, Total Drive garantisce massima privacy e protezione, grazie a un’infrastruttura cloud avanzata e affidabile. Lo sconto attivo oggi rende l’attivazione ancora più conveniente: 80€ in meno sul prezzo standard, per chi vuole iniziare subito a mettere ordine nella propria vita digitale con uno strumento semplice, veloce e sicuro.