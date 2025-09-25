 Total Drive protegge le tue foto e i file: ora è in sconto dell'80%
Total Drive protegge le tue foto e i file: ora è in sconto dell'80%

Un buon servizio cloud consente di proteggere documenti e foto da perdite o danneggiamenti. Total Drive è lo strumento giusto ed è in sconto.

La perdita di documenti importanti, foto o video può avvenire in qualsiasi momento, che sia per un guasto tecnico, un furto o un attacco informatico. Total Drive nasce per evitare proprio questo, offrendo una soluzione completa di backup e archiviazione cloud sicura e intuitiva.

In questo periodo il servizio è disponibile con una promozione particolarmente vantaggiosa: l’abbonamento è infatti proposto con uno sconto dell’80% al prezzo di 19€ invece di 99€, rendendo ancora più accessibile una protezione avanzata per i propri dati personali. Vediamo come funziona Total Drive.

Proteggi ciò che conta con Total Drive

Total Drive utilizza crittografia end-to-end per garantire che solo l’utente possa accedere ai propri file, mantenendoli al riparo da occhi indiscreti. I dati vengono sincronizzati automaticamente su tutti i dispositivi, senza richiedere configurazioni complesse, così da avere sempre a disposizione foto, video e documenti aggiornati e protetti.

Il servizio non si limita alla sicurezza: offre anche praticità grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva che funziona come una normale cartella sul computer o sullo smartphone, e cartelle intelligenti che organizzano i contenuti in base alla tipologia. Inoltre, supporta il caricamento di file di grandi dimensioni senza bisogno di ridurli o dividerli.

Total Drive si rivela un alleato prezioso anche contro le minacce informatiche più gravi, come i ransomware: se il dispositivo viene bloccato da un attacco, i file restano al sicuro nel cloud e possono essere facilmente ripristinati. Il sistema consente anche di recuperare versioni precedenti dei file eliminati o modificati, offrendo così un ulteriore livello di tranquillità.

Con la funzione di condivisione sicura, infine, è possibile inviare a colleghi o amici singoli documenti o intere cartelle, con la possibilità di revocare l’accesso in qualsiasi momento con un solo clic. E grazie alla garanzia “soddisfatti o rimborsati” entro 30 giorni, si può provare Total Drive senza alcun rischio.

Con l’attuale sconto dell’80%, Total Drive diventa una delle soluzioni più convenienti per chi desidera proteggere e organizzare al meglio la propria vita digitale. Per maggiori info e per avere questo tool basta andare sul sito di TotalAV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 set 2025

25 set 2025
