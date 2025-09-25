Total Drive protegge le tue foto e i file: ora è in sconto dell'80%

La perdita di documenti importanti, foto o video può avvenire in qualsiasi momento, che sia per un guasto tecnico, un furto o un attacco informatico. Total Drive nasce per evitare proprio questo, offrendo una soluzione completa di backup e archiviazione cloud sicura e intuitiva.
In questo periodo il servizio è disponibile con una promozione particolarmente vantaggiosa: l’abbonamento è infatti proposto con uno sconto dell’80% al prezzo di 19€ invece di 99€, rendendo ancora più accessibile una protezione avanzata per i propri dati personali. Vediamo come funziona Total Drive.
Proteggi ciò che conta con Total Drive
Total Drive utilizza crittografia end-to-end per garantire che solo l’utente possa accedere ai propri file, mantenendoli al riparo da occhi indiscreti. I dati vengono sincronizzati automaticamente su tutti i dispositivi, senza richiedere configurazioni complesse, così da avere sempre a disposizione foto, video e documenti aggiornati e protetti.
Il servizio non si limita alla sicurezza: offre anche praticità grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva che funziona come una normale cartella sul computer o sullo smartphone, e cartelle intelligenti che organizzano i contenuti in base alla tipologia. Inoltre, supporta il caricamento di file di grandi dimensioni senza bisogno di ridurli o dividerli.
Total Drive si rivela un alleato prezioso anche contro le minacce informatiche più gravi, come i ransomware: se il dispositivo viene bloccato da un attacco, i file restano al sicuro nel cloud e possono essere facilmente ripristinati. Il sistema consente anche di recuperare versioni precedenti dei file eliminati o modificati, offrendo così un ulteriore livello di tranquillità.
Con la funzione di condivisione sicura, infine, è possibile inviare a colleghi o amici singoli documenti o intere cartelle, con la possibilità di revocare l’accesso in qualsiasi momento con un solo clic. E grazie alla garanzia “soddisfatti o rimborsati” entro 30 giorni, si può provare Total Drive senza alcun rischio.
Con l’attuale sconto dell’80%, Total Drive diventa una delle soluzioni più convenienti per chi desidera proteggere e organizzare al meglio la propria vita digitale. Per maggiori info e per avere questo tool basta andare sul sito di TotalAV.