Total VPN di TotalAV in sconto: sicurezza online completa a 1,59€ al mese

La protezione della propria attività online è diventata una priorità per molti utenti, soprattutto alla luce delle crescenti minacce informatiche e dei rischi legati alla privacy. Per rispondere a queste esigenze, soluzioni integrate come Total VPN di TotalAV offrono un insieme di strumenti per navigare in modo più sicuro.

In questo momento, il servizio è disponibile in promozione a 1,59 euro al mese per 12 mesi, grazie a uno sconto significativo rispetto al prezzo standard. Il pacchetto include non solo la VPN, ma anche un antivirus e un sistema per bloccare la pubblicità sui siti web, senza costi aggiuntivi.

Al termine del primo anno, l’abbonamento a TotalAV si rinnova a 99 euro. In ogni caso, è prevista una garanzia di rimborso entro 30 giorni per chi non fosse soddisfatto del servizio.

Funzionalità e vantaggi di Total VPN

Il cuore dell’offerta è rappresentato dalla VPN, che consente di navigare in modo più sicuro e senza limitazioni.

Grazie alla possibilità di collegarsi a una rete di circa 50 server distribuiti a livello globale, gli utenti possono accedere a Internet senza filtri e mantenendo una buona velocità di connessione. I server sono distribuiti tra diverse aree geografiche, tra cui Europa, Nord America, Asia, Sud America e Oceania, offrendo così una copertura ampia.

La VPN permette anche di superare eventuali restrizioni geografiche, così da avere la possibilità di accedere a contenuti normalmente non disponibili nel proprio Paese. Questa funzione può risultare particolarmente utile, ad esempio, durante viaggi all’estero, quando si desidera continuare a seguire eventi sportivi o altri contenuti online.

A completare il pacchetto di TotalVPN troviamo l’antivirus integrato, che contribuisce a difendere il dispositivo da malware e altre minacce informatiche, e il sistema di blocco degli annunci pubblicitari. Quest’ultimo migliora l’esperienza di navigazione, dal momento che rende le pagine web più pulite e meno invasive.

Un altro aspetto rilevante riguarda la compatibilità del servizio. Total VPN può essere utilizzato su più dispositivi e sistemi operativi, inclusi computer Windows e Mac, oltre a smartphone Android e iPhone. È inoltre supportato dai principali browser web.

Per maggiori informazioni e per attivare Total VPN basta andare sul sito ufficiale di TotalAV.