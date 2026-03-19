 Total VPN di TotalAV in sconto: sicurezza online completa a 1,59€ al mese
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Total VPN di TotalAV in sconto: sicurezza online completa a 1,59€ al mese

Con Total VPN di TotalAV hai a disposizione VPN, antivirus e blocco pubblicità online a soli 19€ per il primo anno. Ovvero, l'80% di sconto.
Total VPN di TotalAV in sconto: sicurezza online completa a 1,59€ al mese
Sicurezza Antivirus VPN
Con Total VPN di TotalAV hai a disposizione VPN, antivirus e blocco pubblicità online a soli 19€ per il primo anno. Ovvero, l'80% di sconto.

La protezione della propria attività online è diventata una priorità per molti utenti, soprattutto alla luce delle crescenti minacce informatiche e dei rischi legati alla privacy. Per rispondere a queste esigenze, soluzioni integrate come Total VPN di TotalAV offrono un insieme di strumenti per navigare in modo più sicuro.

In questo momento, il servizio è disponibile in promozione a 1,59 euro al mese per 12 mesi, grazie a uno sconto significativo rispetto al prezzo standard. Il pacchetto include non solo la VPN, ma anche un antivirus e un sistema per bloccare la pubblicità sui siti web, senza costi aggiuntivi.

Al termine del primo anno, l’abbonamento a TotalAV si rinnova a 99 euro. In ogni caso, è prevista una garanzia di rimborso entro 30 giorni per chi non fosse soddisfatto del servizio.

Vai all’offerta di TotalAV

Funzionalità e vantaggi di Total VPN

 

Il cuore dell’offerta è rappresentato dalla VPN, che consente di navigare in modo più sicuro e senza limitazioni.

Grazie alla possibilità di collegarsi a una rete di circa 50 server distribuiti a livello globale, gli utenti possono accedere a Internet senza filtri e mantenendo una buona velocità di connessione. I server sono distribuiti tra diverse aree geografiche, tra cui Europa, Nord America, Asia, Sud America e Oceania, offrendo così una copertura ampia.

La VPN permette anche di superare eventuali restrizioni geografiche, così da avere la possibilità di accedere a contenuti normalmente non disponibili nel proprio Paese. Questa funzione può risultare particolarmente utile, ad esempio, durante viaggi all’estero, quando si desidera continuare a seguire eventi sportivi o altri contenuti online.

A completare il pacchetto di TotalVPN troviamo l’antivirus integrato, che contribuisce a difendere il dispositivo da malware e altre minacce informatiche, e il sistema di blocco degli annunci pubblicitari. Quest’ultimo migliora l’esperienza di navigazione, dal momento che rende le pagine web più pulite e meno invasive.

Un altro aspetto rilevante riguarda la compatibilità del servizio. Total VPN può essere utilizzato su più dispositivi e sistemi operativi, inclusi computer Windows e Mac, oltre a smartphone Android e iPhone. È inoltre supportato dai principali browser web.

Per maggiori informazioni e per attivare Total VPN basta andare sul sito ufficiale di TotalAV.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 19 mar 2026

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Edoardo D'amato
Pubblicato il
19 mar 2026
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