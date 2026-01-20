TotalAV cala il tris: antivirus, VPN e adblock in un unico pacchetto a 19€

Con la promozione attiva su TotalAV, per un periodo limitato è possibile accedere a una soluzione all-in-one che combina VPN, antivirus e blocco delle pubblicità a un prezzo fortemente ribassato.

L’abbonamento è disponibile a soli 1,59 euro al mese, grazie a uno sconto dell’80%. Così la sicurezza online è davvero accessibile a tutti.

Cosa comprende l’offerta TotalAV

Il punto di forza della proposta TotalAV è la protezione della privacy durante la navigazione. La VPN integrata utilizza sistemi di cifratura avanzati per rendere la connessione sicura e invisibile a terzi. Grazie ad essa, si evita che dati sensibili come credenziali di accesso, informazioni personali o attività online possano essere intercettati.

Questa funzione è particolarmente preziosa quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche, notoriamente più esposte a tentativi di intrusione.

La rete VPN permette anche di superare le limitazioni territoriali. Con oltre 50 server ad alte prestazioni distribuiti in vari Paesi, è possibile simulare una posizione diversa e accedere a siti web o cataloghi di servizi di streaming normalmente non disponibili nella propria zona.

All’interno del pacchetto è incluso anche l’antivirus TotalAV, progettato per individuare e bloccare in anticipo virus, malware e altre minacce informatiche, contribuendo a mantenere il dispositivo sempre protetto. A completare la suite c’è AdBlock, lo strumento che elimina annunci e banner invasivi, migliorando velocità e comfort di navigazione.

Con questa promozione, TotalAV propone il costo più basso dell’anno: 1,59 euro al mese per il primo anno, un’opportunità ideale per chi vuole navigare in sicurezza spendendo il minimo.