 TotalAV cala il tris: antivirus, VPN e adblock in un unico pacchetto a 19€
In questo momento il pacchetto di TotalAV con antivirus, VPN e adblock è in sconto dell'80% al prezzo minimo storico di 1,59€ al mese.
In questo momento il pacchetto di TotalAV con antivirus, VPN e adblock è in sconto dell'80% al prezzo minimo storico di 1,59€ al mese.

Con la promozione attiva su TotalAV, per un periodo limitato è possibile accedere a una soluzione all-in-one che combina VPN, antivirus e blocco delle pubblicità a un prezzo fortemente ribassato.

L’abbonamento è disponibile a soli 1,59 euro al mese, grazie a uno sconto dell’80%. Così la sicurezza online è davvero accessibile a tutti.

Cosa comprende l’offerta TotalAV

Il punto di forza della proposta TotalAV è la protezione della privacy durante la navigazione. La VPN integrata utilizza sistemi di cifratura avanzati per rendere la connessione sicura e invisibile a terzi. Grazie ad essa, si evita che dati sensibili come credenziali di accesso, informazioni personali o attività online possano essere intercettati.

Questa funzione è particolarmente preziosa quando ci si collega a reti Wi-Fi pubbliche, notoriamente più esposte a tentativi di intrusione.

La rete VPN permette anche di superare le limitazioni territoriali. Con oltre 50 server ad alte prestazioni distribuiti in vari Paesi, è possibile simulare una posizione diversa e accedere a siti web o cataloghi di servizi di streaming normalmente non disponibili nella propria zona.

All’interno del pacchetto è incluso anche l’antivirus TotalAV, progettato per individuare e bloccare in anticipo virus, malware e altre minacce informatiche, contribuendo a mantenere il dispositivo sempre protetto. A completare la suite c’è AdBlock, lo strumento che elimina annunci e banner invasivi, migliorando velocità e comfort di navigazione.

Con questa promozione, TotalAV propone il costo più basso dell’anno: 1,59 euro al mese per il primo anno, un’opportunità ideale per chi vuole navigare in sicurezza spendendo il minimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 gen 2026

