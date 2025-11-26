 TotalAV: con il Black Friday l'antivirus costa l'80% in meno
Il piano TotalAV Premium è ora in vendita con l'80% di sconto grazie al Black Friday. Così hai uno dei migliori antivirus ad un prezzo super.
Il piano TotalAV Premium è ora in vendita con l'80% di sconto grazie al Black Friday. Così hai uno dei migliori antivirus ad un prezzo super.

Il pacchetto TotalAV Premium ora viene venduto con una promozione molto vantaggiosa: il primo anno costa 19€, grazie ad un sconto di ben 80€ rispetto al prezzo standard. Al termine dei dodici mesi l’abbonamento passerà a 99€, ma resta attiva la possibilità di richiedere il rimborso entro 30 giorni se l’esperienza non dovesse soddisfare le aspettative. E comunque non è obbligatorio proseguire con il rinnovo dopo il primo anno.

La suite di TotalAV, compatibile con Windows, macOS, Android e iOS, permette di proteggere fino a tre dispositivi nello stesso periodo: andiamo a scoprire nel dettaglio le sue caratteristiche principali.

Protezione avanzata e zero impatto sul sistema operativo: come funziona TotalAV

La versione 2026 del programma in questione introduce un sistema di difesa in tempo reale che intercetta minacce immediatamente, senza rallentare i dispositivi. Tra gli strumenti chiave figura WebShield, progettato per bloccare portali fraudolenti, siti clonati e pagine di phishing concepite per sottrarre dati personali e credenziali sensibili.

Il motore antivirus ha ricevuto valutazioni eccellenti nei test indipendenti del 2025, riconoscimenti dovuti alla capacità di individuare il 100% dei campioni di malware analizzati senza generare falsi positivi. Un altro punto a favore riguarda l’impatto minimo sulle prestazioni: TotalAV Premium riesce a mantenere il sistema fluido anche durante attività impegnative, come gaming e streaming ad alta intensità.

Grazie all’attuale promozione, il pacchetto di TotalAV Premium si presenta come una soluzione completa e conveniente per chi vuole innalzare il proprio livello di sicurezza informatica senza rinunciare alla velocità del dispositivo. Per approfittare dell’80% di sconto basta andare sul sito di TotalAV.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

