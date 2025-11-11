 TotalAV, è arrivato il Black Friday: antivirus con VPN a 19€ per un anno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

TotalAV, è arrivato il Black Friday: antivirus con VPN a 19€ per un anno

Con TotalAV hai protezione e privacy informatica in un unico pacchetto scontato: ora costa 19€ per il primo anno invece di 99€ (risparmio di 80€).
TotalAV, è arrivato il Black Friday: antivirus con VPN a 19€ per un anno
Sicurezza Antivirus
Con TotalAV hai protezione e privacy informatica in un unico pacchetto scontato: ora costa 19€ per il primo anno invece di 99€ (risparmio di 80€).

Tra le promozioni più interessanti del periodo del Black Friday spicca quella di TotalV, che offre ai suoi utenti il suo antivirus con VPN illimitata inclusa (e diverse altre funzionalità) al prezzo scontato di 19€ per un anno invece di 99€.

Si tratta di un software completo per la tua sicurezza digitale, che mette a disposizione protezione informatica dalle minacce del web e privacy online in un unico pacchetto, valido per 3 dispositivi (compresi Windows, Mac, Android e iOS). Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche del piano di TotalAV.

Vai all’offerta di TotalAV

Tutti i servizi inclusi nel piano di TotalAV

L’antivirus è il fulcro della promozione in questione. Questo programma di cybersecurity è stato premiato per la sua alta qualità: è infatti in grado di proteggere in tempo reale, verificare i download, le installazionoi e i file eseguibili alla ricerca di virus e altri potenziali file dannosi.

Così TotalAV riesce ad eliminare i malware e le altre principali minacce informatiche. A questo, aggiunge un adblock per bloccare gli annunci fastidiosi del web. Presente inoltre una VPN illimitata: grazie a questo tool, è possibile navigare veramente in maniera anonima e al tempo stesso connettersi a server esteri, mascherando la propria reale posizione e sbloccando contenuti esteri.

Per approfittare dell’offerta in corso, che consente un risparmio di ben 80€, basta andare sul sito di TotalAV. Presente anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.

Vai all’offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Attenzione alla truffa dell'iPhone smarrito

Attenzione alla truffa dell'iPhone smarrito
Black Friday: 2 anni+3 mesi gratis di NordVPN a -74%

Black Friday: 2 anni+3 mesi gratis di NordVPN a -74%
Streaming, viaggi e privacy totale: ExpressVPN (in offerta) è la scelta giusta

Streaming, viaggi e privacy totale: ExpressVPN (in offerta) è la scelta giusta
Firefox 145 migliora la protezione antitracciamento

Firefox 145 migliora la protezione antitracciamento
Attenzione alla truffa dell'iPhone smarrito

Attenzione alla truffa dell'iPhone smarrito
Black Friday: 2 anni+3 mesi gratis di NordVPN a -74%

Black Friday: 2 anni+3 mesi gratis di NordVPN a -74%
Streaming, viaggi e privacy totale: ExpressVPN (in offerta) è la scelta giusta

Streaming, viaggi e privacy totale: ExpressVPN (in offerta) è la scelta giusta
Firefox 145 migliora la protezione antitracciamento

Firefox 145 migliora la protezione antitracciamento
Edoardo D'amato
Pubblicato il
11 nov 2025
Link copiato negli appunti