TotalAV, è arrivato il Black Friday: antivirus con VPN a 19€ per un anno

Tra le promozioni più interessanti del periodo del Black Friday spicca quella di TotalV, che offre ai suoi utenti il suo antivirus con VPN illimitata inclusa (e diverse altre funzionalità) al prezzo scontato di 19€ per un anno invece di 99€.

Si tratta di un software completo per la tua sicurezza digitale, che mette a disposizione protezione informatica dalle minacce del web e privacy online in un unico pacchetto, valido per 3 dispositivi (compresi Windows, Mac, Android e iOS). Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche del piano di TotalAV.

Tutti i servizi inclusi nel piano di TotalAV

L’antivirus è il fulcro della promozione in questione. Questo programma di cybersecurity è stato premiato per la sua alta qualità: è infatti in grado di proteggere in tempo reale, verificare i download, le installazionoi e i file eseguibili alla ricerca di virus e altri potenziali file dannosi.

Così TotalAV riesce ad eliminare i malware e le altre principali minacce informatiche. A questo, aggiunge un adblock per bloccare gli annunci fastidiosi del web. Presente inoltre una VPN illimitata: grazie a questo tool, è possibile navigare veramente in maniera anonima e al tempo stesso connettersi a server esteri, mascherando la propria reale posizione e sbloccando contenuti esteri.

Per approfittare dell’offerta in corso, che consente un risparmio di ben 80€, basta andare sul sito di TotalAV. Presente anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto.