TotalAV è in super sconto per il Black Friday: 19€/anno invece di 99€

Tra le iniziative più vantaggiose del periodo del Black Friday spicca quella di TotalAV, che propone il proprio antivirus con VPN illimitata inclusa – insieme a diverse funzioni aggiuntive – a 19 euro per un anno invece di 99.

Il pacchetto racchiude in un solo prodotto strumenti di sicurezza informatica e tutela della privacy online, compatibili con Windows, Mac, Android e iOS, e utilizzabili su tre dispositivi contemporaneamente. Ecco i servizi principali inclusi nell’offerta di TotalAV.

Le funzioni principali del piano TotalAV

L’elemento centrale della promozione è l’antivirus. Il programma, riconosciuto a livello internazionale per l’elevato standard qualitativo, interviene in tempo reale contro minacce e virus, analizzando file, download e installazioni per individuare elementi sospetti. Il sistema neutralizza malware, spyware e altre tipologie di attacchi informatici, contribuendo a mantenere i dispositivi stabili e protetti.

Nel pacchetto è incluso anche un adblock, utile per eliminare la pubblicità invasiva durante la navigazione. A completare il software c’è una VPN illimitata, pensata per chi vuole navigare in modo riservato, modificare la posizione virtuale e accedere a contenuti presenti su reti estere.

Per accedere alla promozione e ottenere uno sconto di 80 euro, basta visitare il sito ufficiale di TotalAV e procedere all’acquisto. Chi non fosse soddisfatto del servizio può richiedere un rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione del piano.