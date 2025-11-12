 TotalAV è in super sconto per il Black Friday: 19€/anno invece di 99€
Se sei alla ricerca di un software di sicurezza e privacy digitale, TotalAV in sconto a 19€ per un anno invece di 99€ è ciò che fa al caso tuo.
Tra le iniziative più vantaggiose del periodo del Black Friday spicca quella di TotalAV, che propone il proprio antivirus con VPN illimitata inclusa – insieme a diverse funzioni aggiuntive – a 19 euro per un anno invece di 99.

Il pacchetto racchiude in un solo prodotto strumenti di sicurezza informatica e tutela della privacy online, compatibili con Windows, Mac, Android e iOS, e utilizzabili su tre dispositivi contemporaneamente. Ecco i servizi principali inclusi nell’offerta di TotalAV.

Le funzioni principali del piano TotalAV

L’elemento centrale della promozione è l’antivirus. Il programma, riconosciuto a livello internazionale per l’elevato standard qualitativo, interviene in tempo reale contro minacce e virus, analizzando file, download e installazioni per individuare elementi sospetti. Il sistema neutralizza malware, spyware e altre tipologie di attacchi informatici, contribuendo a mantenere i dispositivi stabili e protetti.

Nel pacchetto è incluso anche un adblock, utile per eliminare la pubblicità invasiva durante la navigazione. A completare il software c’è una VPN illimitata, pensata per chi vuole navigare in modo riservato, modificare la posizione virtuale e accedere a contenuti presenti su reti estere.

Per accedere alla promozione e ottenere uno sconto di 80 euro, basta visitare il sito ufficiale di TotalAV e procedere all’acquisto. Chi non fosse soddisfatto del servizio può richiedere un rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione del piano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 nov 2025

