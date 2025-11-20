 TotalAV lancia il Black Friday: VPN con antivirus e adblock con l'80% di sconto
La promozione lanciata da TotalAV è di quelle da non lasciarsi scappare: VPN + antivirus + adblock a soli 1,59€ al mese. Ecco come attivarla.
Sicurezza Antivirus VPN
TotalAV, uno dei leader nel settore della cybersecurity mondiale, presenta una nuova offerta dedicata a chi vuole proteggere la propria privacy digitale e navigare in modo più sicuro.

In occasione del Black Friday, il piano Ultimate VPN viene proposto con uno sconto dell’80% e, oltre alla VPN, comprende due servizi aggiuntivi senza costi extra. Con possibilità di richiedere il rimborso entro 30 giorni. Vediamo nel dettaglio i vantaggi offerti dalla promo di TotalAV e il prezzo scontato.

Tutto ciò che offre la nuova promo di TotalAV

Partiamo dalla VPN di TotalAV, un tool che utilizza un sistema di crittografia evoluto pensato per nascondere le attività online e preservare informazioni sensibili come password e dati bancari. Questo garantisce protezione anche quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche o non protette, come quelle di bar, aeroporti o hotel.

Oltre a migliorare la sicurezza, la VPN è utile per superare blocchi e restrizioni geografiche: grazie ad essa è infatti possibile accedere a siti e piattaforme che potrebbero essere limitati nel proprio Paese, inclusi cataloghi streaming disponibili solo all’estero. Il servizio si appoggia a più di 50 server ad alta velocità: un’infrastruttura che garantisce connessioni stabili e fluide su qualsiasi dispositivo o sistema operativo.

La promozione include anche Total AdBlock, che rimuove automaticamente banner e pubblicità invasive, e TotalAV Antivirus, progettato per bloccare virus e malware e mantenere il computer sempre protetto.

Grazie alla promo Black Friday, la VPN è disponibile a 1,59€ al mese per un anno – pari a 19 euro complessivi – grazie allo sconto dell’80%. L’abbonamento può essere annullato liberamente e resta valida la garanzia “soddisfatti o rimborsati” entro 30 giorni. Per maggiori dettagli e per l’attivazione basta andare sul sito di TotalAV.

Pubblicato il 20 nov 2025

Edoardo D'amato
20 nov 2025
