TotalAV offre protezione digitale completa a solo 1,59€ al mese

Se stai cercando una suite di protezione digitale completa con tutti gli strumenti che servono per una cybersecurity a 360°, TotalAV è esattamente ciò che fa al caso tuo.

Mette a disposizione si uno dei migliori antivirus in commercio, ma non è solo questo: TotalAV include molte altre funzionalità per proteggerti dalle minacce informatiche e per rendere la tua navigazione veramente anonima. E in questo momento è in sconto di 80€: 19€ per un anno di abbonamento invece di 99€. Detto questo, andiamo a scoprire tutte le sue funzionalità.

TotalAV: antivirus, VPN e adblock tutti insieme in super sconto

Innanzitutto, TotalAV dà accesso al suo pluripremiato antivirus: protegge in tempo reale da virus, spyware, adware e altre minacce digitali. Il suo compito è quello di monitorare ogni file o programma che scarichi e installi, ma anche i link che visiti. Grazie ad esso, potrai navigare, lavorare e acquistare online senza nessun problema di sicurezza. Una sua peculiarità: gli zero falsi positivi.

Insieme all’antivirus, TotalAV include anche una VPN illimitata, che rende davvero anonima la tua navigazione. Le sue caratteristiche principali? La crittografia AES 256-bit e una rete server di migliaia di server sparsi in più di 90 Paesi. Quindi tramite questo servizio potrai anche sbloccare i siti geograficamente limitati all’estero.

Inoltre, va menzionato l’adblock, ovvero il blocco degli annunci, con cui è possibile eliminare i fastidiosi pop-up e i banner che rallentano la navigazione. Da non sottovalutare infine la presenza di un pratico password manager, per conservare in modo sicuro tutte le credenziali.

TotalAV è compatibile con i principali sistemi operativi, compresi Windows, Mac, Android e iOS. Con un unico abbonamento potrai coprire fino a 3 dispositivi, al prezzo scontato di 1,59€ al mese. Per approfittarne basta andare sul sito ufficiale.