TotalAV offre protezione digitale completa a solo 1,59€ al mese

La protezione digitale a 360° offerta da TotalAV è in sconto solo per pochi giorni a 19€ per un anno. Comprende antivirus, VPN e molto altro.

Se stai cercando una suite di protezione digitale completa con tutti gli strumenti che servono per una cybersecurity a 360°, TotalAV è esattamente ciò che fa al caso tuo.

Mette a disposizione si uno dei migliori antivirus in commercio, ma non è solo questo: TotalAV include molte altre funzionalità per proteggerti dalle minacce informatiche e per rendere la tua navigazione veramente anonima. E in questo momento è in sconto di 80€: 19€ per un anno di abbonamento invece di 99€. Detto questo, andiamo a scoprire tutte le sue funzionalità.

Vai all’offerta di TotalAV

TotalAV: antivirus, VPN e adblock tutti insieme in super sconto

Innanzitutto, TotalAV dà accesso al suo pluripremiato antivirus: protegge in tempo reale da virus, spyware, adware e altre minacce digitali. Il suo compito è quello di monitorare ogni file o programma che scarichi e installi, ma anche i link che visiti. Grazie ad esso, potrai navigare, lavorare e acquistare online senza nessun problema di sicurezza. Una sua peculiarità: gli zero falsi positivi.

Insieme all’antivirus, TotalAV include anche una VPN illimitata, che rende davvero anonima la tua navigazione. Le sue caratteristiche principali? La crittografia AES 256-bit e una rete server di migliaia di server sparsi in più di 90 Paesi. Quindi tramite questo servizio potrai anche sbloccare i siti geograficamente limitati all’estero.

Inoltre, va menzionato l’adblock, ovvero il blocco degli annunci, con cui è possibile eliminare i fastidiosi pop-up e i banner che rallentano la navigazione. Da non sottovalutare infine la presenza di un pratico password manager, per conservare in modo sicuro tutte le credenziali.

TotalAV è compatibile con i principali sistemi operativi, compresi Windows, Mac, Android e iOS. Con un unico abbonamento potrai coprire fino a 3 dispositivi, al prezzo scontato di 1,59€ al mese. Per approfittarne basta andare sul sito ufficiale.

Vai all’offerta di TotalAV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 ott 2025

18 ott 2025
